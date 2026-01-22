Christian Weingaertner, nuevo director general de Vehículos de Pasajeros de Ford en Europa - FORD

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía norteamericana Ford ha nombrado este jueves a Christian Weingaertner director general de Vehículos de Pasajeros de Ford Europa, una posición de nueva creación dentro de la compañía, con efectos desde el próximo 1 de febrero de este año.

Este nombramiento de Ford en Europa sigue al anuncio realizado en diciembre, en el que la compañía reforzaba su compromiso con la región y su estrategia para "revitalizar la división de vehículos de pasajeros en Europa".

En su nuevo cargo, Weingaertner supervisará la dirección estratégica y la ejecución operativa de esta división, incluyendo la introducción de una nueva generación de vehículos asequibles multienergía. También liderará el equipo de estrategia y un equipo de asociaciones de nueva creación para Ford en Europa.

En los últimos años, Weingaertner ha sido vicepresidente de Transformación de Negocio en Europa, donde ha sido uno de los arquitectos clave de la estrategia de futuro europea y de proyectos de asociaciones claves para la compañía.

"Con este nuevo capítulo, aprovechamos nuestras asociaciones estratégicas para ofrecer productos Ford más asequibles e icónicos a nuestros clientes europeos. La gran experiencia estratégica y operativa de Christian lo convierte en el líder adecuado para garantizar que nuestros futuros vehículos de pasajeros siguen siendo inequívocamente Ford, a la vez que se alcanzan nuestros objetivos comerciales", ha expresado en un comunicado el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick.

Con la nueva estructura, Weingaertner trabajará de la mano junto a Hans Schep que continuará en su cargo como director general de Ford Pro en Europa y junto a Jon Williams, vicepresidente de Ventas en Europa, que seguirá liderando la red de ventas en Europa y las operaciones centrales de ventas.