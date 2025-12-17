CIE Automotive adquiere el Grupo Aludec por 200 millones de euros

Archivo - Logo de CIE Automotive - CIE AUTOMOTIVE - Archivo

BILBAO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

CIE Automotive ha anunciado la adquisición del 100% del capital social de la sociedad Aludec por un valor de 200 millones de euros, lo que equivale a aproximadamente 5 veces el resultado bruto de explotación (Ebitda) del año en curso.

Según ha informado CIE Automotive a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el precio de la operación será abonado en metálico en el cierre y se financiará a través de caja actualmente disponible.

Con cerca de 1.300 empleados y unas ventas esperadas en 2025 de aproximadamente 160 millones de euros, Aludec cuenta con 10 plantas productivas distribuidas en cuatro países, incluyendo España, Portugal, México y Estados Unidos.

La compañía es un 'full service supplier' de componentes decorativos para automoción, especializada en la fabricación de piezas de plástico y metal tanto para el interior como para el exterior del vehículo.

Según ha declarado el consejero delegado de CIE Automotive, Jesús María Herrera, la integración de Aludec supone, en el contexto de su estrategia de diversificación, la creación de una nueva división de componentes estéticos (branding).

"Esta transacción refuerza nuestro posicionamiento como proveedor de referencia para los clientes, al poder ofrecer esta nueva línea de productos decorativos globalmente. Además de su excelente posicionamiento estratégico y comercial, Aludec tiene una excelente rentabilidad, una sólida posición financiera y, sobre todo, un nivel muy alto de generación de caja, en línea con el de CIE Automotive", ha manifestado.

Por parte de Aludec, su presidente, Vicente Villamarín, ha manifestado su satisfacción al integrar la compañía en un grupo de ámbito mundial, que "sin duda asegura el crecimiento dentro del sector y permite continuar el legado de mi padre, fundador de la empresa en 1984". El cierre de la operación queda condicionado al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de operaciones.