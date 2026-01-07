CIE Automotive distribuye este miércoles un dividendo de 0,47 euros brutos por acción

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

CIE Automotive distribuirá este miércoles, 7 de enero, un dividendo bruto de 0,47 euros por acción con cargo a los resultados de 2025, según informó el grupo automovilístico.

Al importe bruto abonado se le aplicará la retención fiscal correspondiente, de acuerdo con la normativa vigente, situando el monto unitario en 0,3807 euros netos.

La empresa obtuvo un beneficio neto de 266 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025, lo que supone un 2,7% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior y el más alto hasta la fecha en un periodo de nueve meses.

El grupo facturó en el periodo enero-septiembre del año pasado 2.974 millones de euros, lo que supone un crecimiento de casi el 2% a moneda constante.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de CIE Automotive alcanzó los 564 millones hasta septiembre de 2025, en tanto que su resultado neto de explotación (Ebit) fue de 419 millones.