CIE Automotive nombra a otra consejera dominical de Mahindra tras la renuncia de Suman Mishra

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administracion de CIE Automotive ha acordado designar consejera dominical por cooptación a Abanti Sankaranarayanan, del grupo Mahindra & Mahindra, tras la renuncia como consejera presentada por Suman Mishra.

Según ha explicado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la renuncia de Mishra se debe a las nuevas obligaciones que ha asumido dentro del grupo Mahindra & Mahindra.

Su sustituta en el consejo de administración de CIE Automotive, Abanti Sankaranarayanan, también de nacionalidad india, lidera las funciones de Asuntos Públicos, Sostenibilidad y Riesgos dentro del grupo Mahidra & Mahindra y es miembro asimismo de su Comité Ejecutivo.

Antes de incorporarse a Mahindra, Abanti Sankaranarayanan fue responsable de Estrategia y Asuntos Corporativos de Diageo India y miembro de su Comité Ejecutivo, así como miembro de Tata Administrative Services (TAS), como responsable de distintas marcas dentro del grupo Tata.

La compañía española ha destacado que la aportación de Abanti a los negocios ha sido reconocida por Fortune India (The Most Powerful Women in Business; 2012, 2014, 2015 and 2016), Impact (50 Most Influential Women in Media, Marketing and Advertising; 2014, 2015, 2016 and 2017), India Today (India's 25 Most Influential Women, 2013) y Fast Company, New York (100 Most Creative People in Business, 2012).