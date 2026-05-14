CIE cae casi un 6% después de que Mahindra haya vendido su participación del 3,58% en la firma

Archivo - Planta de Alurecy de CIE Automotive - CIE AUTOMOTIVE - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

CIE Automotive caía casi un 6% en la apertura de la Bolsa de este jueves después de que la compañía india Mahindra haya vendido su participación del 3,58% en la firma por casi 126 millones de euros a través de un proceso de colocación acelerada dirigido por BNP Paribas.

En concreto, los títulos de CIE experimentaban una caída del 5,92% en torno a las 9.50 horas, hasta los 29,4 euros, siendo el valor que más perdía de todo el mercado.

La mencionada operación ha supuesto la salida de Mahindra del capital social de la empresa vasca de automoción tras casi 13 años en su accionariado.

En particular, Mahindra ha vendido 4,29 millones de acciones de CIE Automotive, representativas del 3,58% del capital social, a un precio de 29,37 euros por título, lo que supone un descuento del 6% sobre el valor al que cerraron las acciones de CIE en el día de ayer (31,25 euros).

La compañía india entró en el fabricante vasco de componentes de automoción en el verano de 2013, cuando compró el 13,5% de la empresa.

No obstante, a lo largo de los años ha ido vendiendo parte de sus acciones en CIE.