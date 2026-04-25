Citroën C5 Aircross, el SUV híbrido familiar ideal para viajar y desde menos de 30.000 euros en España - CITROËN

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La marca francesa Citroën lanzó a finales de 2025 la segunda generación de su C5 Aircross, un SUV del segmento C pensado en el cliente más familiar y que con motororización híbrida (y etiqueta 'ECO') está disponible en España desde 27.800 euros.

El C5 Aircross Hybrid 145 se sitúa en una posición intermedia dentro del mercado de los SUV compactos, compitiendo con modelos generalistas como el Ford Kuga, el Kia Sportage, el Volkswagen Tiguan o el Renault Austral. Su principal rasgo diferencial es el confort al volante, un aspecto que la marca ha mantenido como eje central de su desarrollo.

En conjunto, el modelo ofrece una propuesta equilibrada con 145 CV de potencia, ofreciendo una propuesta de volumen para conductores que buscan un vehículo cómodo, con prestaciones normales y adaptado a cualquier preferencia de conducción, ya que este modelo está disponible también en formato híbrido enchufable (desde 39.590 euros con hasta 225 CV de potencia) y en modalidad 100% eléctrica (igualmente desde 35.590 euros, aunque con hasta 210 CV potencia y 519 km de autonomía).

La gama del C5 Aircross en formato híbrido se estructura en cuatro configuraciones, desde la variante de acceso 'You', dos variantes intermedias 'Plus' y 'Bussiness' desde 32.800 y 33.800 euros, y la tope de gama 'Business', desde 33.800 euros. Las variantes con 'etiqueta 0' parten de inicio desde la terminación 'Plus'.

SUAVIDAD Y COMODIDAD AL VOLANTE

Durante la conducción, el C5 Aircross Hybrid 145 destaca por una respuesta progresiva y un funcionamiento especialmente silencioso en ciudad, donde el sistema híbrido entra en acción con frecuencia.

No obstante, la transición entre el motor térmico y el eléctrico se produce de forma más perceptible con el sonido del motor más revolucionado, que también ofrece una mayor sensación de velocidad, aunque es un modelo con caracter familiar y no de prestaciones.

A velocidades de autopista, el SUV mantiene una estabilidad adecuada gracias a las mejoras de la suspensión realizadas en esta segunda generación con respecto a la versión de 2017, aunque su enfoque está claramente orientado al confort más que a la deportividad. No obstante, utilizando la configuración 'Sport' --también cuenta con las disposiciones 'Eco' y 'Normal'-- el modelo es capaz de llegar hasta los 200 km/h.

Tras realizar más de 250 kilómetros de experiencia al volante, el consumo se elevó a los 6 l/100 km de autonomía de media, no muy lejos de las cifras que homologa la compañía 5,5 l/100 kilómetros. Aun así, con los 55 litros de depósito de gasolina, este modelo es capaz de superar los 800 kilómetros con un solo repostaje con los consumos realizados.

MÁS MUSCULOSO Y AERODINÁMICO

Esta segunda generación del modelo fabricado en Rennes (Francia), presenta un diseño más musculoso y aerodinámico, con dimensiones que han crecido para mejorar la habitabilidad y presencia en carretera.

Concretamente, llama la atención su frontal con la nueva firma de la marca y un nuevo sello lumínico dividido en tres secciones, aunque integrado en una delantera que olvida las clásicas parrillas. Sin embargo, sus costados se amplian desde una vista trasera ofreciendo un modelo más musculado. Además, este modelo incorpora unas pequeñas alas en las terminaciones de los faros delanteros que hacen mejorar la aerodinámica y también le dan un toque más alternativo a su diseño.

Además, se puede configurar hasta en seis tonalidades de color con un 'rojo rubí' como tonalidad de acceso junto al azul eclipse, negro perla, blanco okenite, gris platino y el utilizado en la prueba, el verde astoria, así como incluir una tonalidad bitono. Dispone de llantas de 18 pulgadas de serie y configurables hasta 20 pulgadas.

UN INTERIOR MUY AGRESIVO CON LA PANTALLA VERTICAL EN 'CASCADA'

El habitáculo del C5 Aircross mantiene uno de sus principales argumentos comerciales: la amplitud y la modularidad. Sus 4,65 m de largo, 1,87 m de ancho, 1,69 m de altura y una batalla de 2,78 m de batalla ofrecen una sensación de "coche grande" nada más entrar al interior.

Sentados en los asientos delanteros, destaca en el C5 Aircross su volante achatado en los dos polos, un salpicadero muy limpio, la pantalla de cuadro de instrumentos de 10 pulgadas con 'head up display' en las configuraciones de mayor grado en parabrisas y la pantalla central vertical en 'cascada' que une el salpicadero con el cofre-reposabrazos.

Aunque queda muy visual la pantalla y en formato vertical permite un mejor uso para el conductor si tiene que acceder a la pantalla durante la conducción, la parte inferior a la pantalla --donde hay un pequeño espacio para dejar bebidas y otros enseres junto a los puntos de carga USB-C-- deja poca maniobrabilidad y a la vez es complejo poder recoger un objeto dejado en este espacio.

En el habitáculo también destacan los asientos Citroën Advanced Comfort, diseñados para maximizar la comodidad de los pasajeros. En el caso de los asientos delanteros, se pueden ajustar eléctricamente en hasta 10 posiciones, cuentan con calefacción y ventilación, así como cinco programas de masaje diferentes --configuración disponible desde las versiones más exclusivas--.

Para ganar espacio, los asientos traseros han tienen una posición más tumbada que permite más espacio entre las piernas, aunque una persona con cierto grado de altura puede estar más incómoda. Igualmente, la capacidad del maletero de 565 litros, una cifra muy competitiva en su segmento C, permiten ocupar dos maletas de gran tamaño sin complicaciones y otros enseres de cara a un viaje familiar.

A nivel tecnológico, el Citroën C5 Aircross eléctrico está equipado con lo último en sistemas de seguridad y asistencia a la conducción. Cuenta con el paquete Drive Assist 2.0 con tecnología de conducción autónoma de nivel 2 de la firma francesa, destacando el cambio de carril semiautomático, la alerta de tráfico trasero, la cámara de vigilancia del conductor, la detección de puntos ciegos ampliada o el sistema VisionPark 360.