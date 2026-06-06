Citroën lanza una edición especial del Berlingo, su furgoneta más popular, por su 30 aniversario

Citroën Berlingo - CITROËN

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Citroën ha presentado esta semana el Berlingo 30 años, una edición especial de aniversario del monovolumen, disponible exclusivamente como vehículo polivalente, en las versiones de carrocería M y XL y situada entre los niveles de acabado Plus y Max, con los pedidos ya abiertos.

"Esta edición especial reúne las características más apreciadas por los clientes del Berlingo en una configuración generosa, elegante y profundamente fiel al espíritu del modelo", ha destacado la marca en referencia a este popular modelo fabricado en España.

Esta edición especial se distingue por una insignia con el número 30 colocada en el pilar delantero. "Representa treinta años de desplazamientos diarios, vacaciones improvisadas, obras, mudanzas, salidas a primera hora de la mañana y regresos a última hora de la noche. Treinta años durante los cuales el Berlingo se ha consolidado como un fiel compañero en la vida real", explica Citroën.

En el interior, esta edición especial destaca por sus asientos Citroën Advanced Comfort con tres asientos individuales en la segunda fila, una configuración exclusiva de esta edición.

Asimismo, en su interior también incluye una pantalla HD de 10 pulgadas; un cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas; una cámara de visión trasera con Top Rear Vision; un volante de cuero calefactado; retrovisores exteriores plegables eléctricamente; llantas de aleación 'Chaves' negras de 16 pulgadas; y cristales tintados.

El Berlingo 30 años estará disponible en los colores Blanco Caolín, Azul Kiama, Gris Acero y Negro Perla Nera, así como con una gama completa de motores. Los clientes podrán optar entre 2 tallas asociadas al motor diésel 100 CV y próximamente se añadirá la motorización 130 CV con la caja EAT8.

Mucho antes de que la electrificación se convirtiera en la norma en la industria automovilística, Citroën ya estaba experimentando con la movilidad eléctrica. Ya en 1997, se presentó el primer Berlingo eléctrico en la Conferencia Europea de Vehículos Eléctricos de La Rochelle, con una autonomía de 95 kilómetros.

Junto a la gama eléctrica, Citroën mantiene una gama completa de motores de combustión interna para adaptarse a una gran variedad de usos e infraestructuras. La furgoneta de pasajeros Berlingo sigue estando disponible con el BlueHDi 100 y una caja de cambios manual de 6 velocidades, y con el BlueHDi 130 y la caja de cambios automática EAT8. La furgoneta Berlingo también ofrece motores de gasolina de 110 CV, BlueHDi 100 y BlueHDi 130.

La edición del 30 aniversario, en la versión M con motorización diésel y de 100 CV de potencia (con el pack Confort, de climatización automática y acceso y arranque manos libres) está disponible desde 25.300 euros. Por su parte, la versión XL Diésel con 100 CV de potencia se ofrece desde 25.600 euros, en ambos casos para pedidos realizados hasta 30 junio.