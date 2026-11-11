Citroën lanza la gama outdoor en los C3, C3 Aircross y Ami, prácticos y para disfrutar al aire libre

Citroën lanza la gama outdoor en los C3, C3 Aircross y Ami, prácticos para el disfrute al aire libre - CITROËN

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Citroën ha presentado este miércoles la gama Outdoor de sus modelos C3, C3 Aircross y Ami, con el inicio de su producción fijado para este mes de noviembre, ofreciendo un equipamiento completo y pensado para el disfrute al aire libre.

"Citroën presenta una propuesta diseñada para resaltar la faceta más inconformista, versátil e intrépida de tres de sus modelos más emblemáticos. Esta edición especial combina una estética robusta con un equipamiento completo y pensado para el disfrute al aire libre", ha resumido la marca francesa.

El Citroën C3 Outdoor pone de manifiesto los elementos de inspiración SUV que distinguen a este automóvil, como su distancia libre al suelo de 197 mm en sus variantes térmicas. Su diseño exterior adopta paragolpes exclusivos delante y detrás, stickers Outdoor distintivos, el nuevo color de carrocería Sequoia Green, las llantas de aleación Magnetite de 17" y el icónico doble chevrón rematado en color rojo en la calandra, el portón y el volante.

Además de sumar sensores de aparcamiento delanteros para facilitar las maniobras o una versión exclusiva Outdoor de los asientos Advanced Comfort, su gama mecánica se adapta a cualquier necesidad con tres opciones: Turbo 100 de gasolina, Hybrid 100 y la versión 100% eléctrica de 113 CV.

Por su parte, el Citroën C3 Aircross Outdoor ofrece una presencia imponente respaldada por llantas de aleación de 17 pulgadas en acabado Graphite, carrocería en Sequoia Green, barras de techo funcionales, faros antiniebla, protecciones de paragolpes específicas tanto delante como detrás y chevrones en rojo en frontal, zaga y centro del volante.

En el habitáculo estrena un ambiente exclusivo equipado con asientos y volante calefactables. Esta versión está disponible con la motorización turbo de 100 caballos, Hybrid 145 y la variante eléctrica de 113 CV.

Finalmente, el Ami Outdoor traslada la aventura a la micromovilidad eléctrica. Entre otros detalles, el nuevo modelo luce llantas de chapa blancas, alerón trasero, franja frontal en negro, doble chevrón delantero en rojo y adhesivos Outdoor en puertas y ventanas posteriores.

En su interior, la practicidad se multiplica gracias a la red y cajas de almacenamiento en el salpicadero, alfombrillas con ribete gris, gancho para bolsos y soporte para smartphone con integración total del sistema My Ami Play.