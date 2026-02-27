Citroën mejora la motorización del C5 Aircross híbrido enchufable

Citroën - CITROËN

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Citroën ha oficializado en las últimas semanas una serie de modificaciones que afectan a la motorización de algunos modelos, como el C5 Aircross Plug-In Hybrid, que pasa de 195 CV a 225 CV y que ha sido totalmente rediseñado, tanto a nivel técnico como en la lógica de su motorización.

Así, la versión híbrida enchufable del C5 Aircross ofrece un depósito de gasolina más grande y, con el cambio de motorización, se anticipa al protocolo que se aplicará con la transición a la norma Euro 7. Este nuevo valor se ajusta más al rendimiento que ofrece esta motorización y es coherente con las declaraciones observadas en el mercado, al tiempo que no implica ninguna modificación técnica en el motor.

"La combinación de una batería con una capacidad bruta de 21,5 kWh y un depósito de combustible de 55 litros hace que este C5 Aircross sea una oferta especialmente adecuada para clientes que buscan un vehículo que les permita circular a diario en modo eléctrico y con total tranquilidad cuando se trata de realizar trayectos largos", ha explicado Citroën.

El Citroën C5 Aircross Plug-In Hybrid combina un motor térmico de 1,6 l y 150 CV (110 kW) con un motor eléctrico de 125 CV (56 kW), integrado en la nueva caja de cambios automática de doble embrague eDCS de 7 velocidades. Ambos pueden funcionar juntos o por separado, según las condiciones de la carretera y las necesidades del conductor.

Gracias a su batería con una capacidad bruta de 21,5 kWh (17,8 kWh útiles), esta versión híbrida enchufable puede recorrer hasta 113 km en ciclo urbano y 96 km en ciclo mixto en modo 100% eléctrico, lo que supone un aumento de la autonomía del 33% en comparación con la generación anterior.

El C5 Aircross híbrido enchufable responde a las necesidades de los clientes del segmento C-SUV que buscan autonomía en trayectos largos, ya que ofrece hasta 1.100 km de autonomía. En autopista, su depósito con una capacidad de 55 litros (un 28% más en comparación con la generación anterior) permite recorrer hasta 650 km con un confort inigualable para todos los pasajeros.

EL CITROËN BERLINGO VUELVE A SER MULTIENERGÍA

Por su parte, el Citroën Berlingo ha incorporado una motorización de gasolina de 110 CV. Este motor turbo de tres cilindros con inyección directa desarrolla un par de 205 Nm a bajas revoluciones y un consumo mixto de 6,3 l/100 km (ciclo WLTP).

Además, en 2026, Citroën amplía la oferta del Berlingo con la reapertura de las motorizaciones 1.5 diésel de 100 CV y 130 CV (según mercados), ya disponibles con caja de cambios manual y, desde ahora, con caja de cambios automática en la versión de 130 CV.

"Estas mecánicas diésel ofrecen así una gran versatilidad de uso, al tiempo que conservan el ADN del Berlingo, pensado para facilitar la vida cotidiana. Garantizan autonomía en largas distancias y rapidez de repostaje, dos ventajas esenciales para las familias activas", resume la firma.

Paralelamente al regreso de la oferta térmica, el ë-Berlingo sigue seduciendo con su autonomía de 340 km (ciclo mixto WLTP) y su batería LFP de 50 kWh.

NUEVA MOTORIZACIÓN DIÉSEL 2.2l PARA SPACETOURER

Finalmente, Citroën ha evolucionado la motorización de SpaceTourer, que también sirve de base para la Camper Van Holidays, "para responder mejor a las expectativas de las familias numerosas y los apasionados de los viajes".

Ahora ofrece un motor diésel de 2,2 litros disponible en diésel de 150 CV con caja de cambios manual o automática, así como en diésel de 180 CV asociado a una caja de cambios automática (según mercados).

En el motor de 110 kW (150 CV), el par es ahora de 370 Nm, lo que supone un aumento de +30 Nm con respecto al motor anterior. Ahora está disponible a partir de 1500 rpm, frente a las 2000 rpm anteriores. En el motor de 180 CV, el par sigue siendo el mismo, 400 Nm, pero ahora está disponible a partir de 1500 rpm. Sus emisiones también se reducen en 9 g/km (178 g de CO2/km en ciclo mixto WLTP), así como su consumo en -0,3 l/100 km (6,8 l/100 km en ciclo mixto WLTP).