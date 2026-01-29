Archivo - Citroën vendió en España 34.286 turismos en 2025, un 10,9% menos aunque espera "crecer en particulares" - ANATOL GOTTFRIED - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca francesa Citroën logró entregar 34.286 turismos en el pasado año en España, un 10,9% menos que en el año 2024 (38.475 matriculaciones), según los datos publicados por la compañía este jueves en la presentación oficial de resultados en el mercado nacional.

En vehículos comerciales, Citroën terminó el ejercicio 2025 con 21.327 unidades matriculadas, un 2,1% menos que en 2024, y con una penetración en el mercado del 11,4% el pasado año (1,6% menos en términos interanuales), terminando como segunda marca más vendida en este mercado.

En total, la firma perteneciente al grupo Stellantis registró un total 55.613 entregas (entre turismos y vehículos comerciales) en 2025, consiguiendo una cuota de mercado equivalente al 4,1%.

"2025 ha sido el año de renovación de nuestra marca. En doce meses, hemos renovado cuatro productos de nuestra gama de turismos cuando un año antes hicimos lo mismo con cuatro modelos de vehículos comerciales", ha comentado el director de la marca para España y Portugal, Nuno Coutinho.

En este sentido, el director de la marca para España espera que el "2026 sea un año de confirmación" para la marca con el objetivo de que "consolidar y reforzar nuestro producto en España. Cabe recordar que en el año 2025, Citroën actualizó su gama de producto con la llegada de una gama completamente electrificada (eléctrico, híbrido e híbrido enchufable) en sus modelos C3 y C5 Aircross. Asimismo, esperan "crecer en el mercado de particulares" de cara al próximo año.

Asimismo, la marca completó 13.997 matriculaciones en el Citroën C4, el cual se renovó en 2024 y que se produce en la planta de Stellantis de Madrid, para convertirse en el modelo más vendido de la marca en el último año.

CAÍDA DEL DECRETO ÓMNIBUS

Este martes el Gobierno no pudo aprobar el 'decreto ómnibus', que permitía una deducción del 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctrificados. Igualmente el sector espera la puesta en marca del nuevo Plan Auto +, que fue presentado por el gobierno a finales del mes de noviembre, pero cuya implantación --con efecto retroactivo desde el 1 de enero-- todavía no ha llegado.

Para Coutinho, Citroën está "lista" y espera que este tipo de ayudas lleguen lo antes posible para "reforzar su apuesta por los vehículos electricos" en España. "Lo menos bueno para el sector es la incertidumbre y creo que eso es lo que está pasando en España hoy en día", ha concluido el director de España y Portugal de Citroën.