La CNMC aprueba la OPA de Toyota sobre su filial de maquinarias Toyota Industries

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la oferta pública de adquisición (OPA) de Toyota sobre el conglomerado industrial japonés Toyota Industries Corporation (TICO), filial de maquinarias de Toyota, que la firma nipona lanzará en febrero de 2026.

Hasta ahora, el trámite se había retrasado porque el proceso de aprobación de las leyes antimonopolio en varios países estaba llevando más tiempo del previsto.

El acuerdo de absorción, presentado en junio, implica que una unidad inmobiliaria propiedad de empresas del grupo haga una oferta pública de adquisición de las acciones de Toyota Industries, por un valor de 4,7 billones de euros (26.769 millones de euros).

A fecha del pasado 6 de octubre, sólo se habían obtenido autorizaciones en Australia, Canadá, Israel y Sudáfrica, a las que ahora se suma la de España. "El resto de autorizaciones siguen pendientes, y se espera que todos los procedimientos se completen a mediados de enero de 2026 o más tarde", ha explicado.