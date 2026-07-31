La CNMC ve posibles barreras a la competencia en la certificación de soportes para balizas V-16

Archivo - Baliza V16 de emergencia para vehículos - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha señalado que el actual sistema de certificación de los soportes para balizas V-16 puede dificultar la entrada de fabricantes independientes en el mercado.

En su informe, la CNMC considera justificado que la certificación del soporte se realice de forma conjunta con la baliza V-16, ya que este procedimiento permite comprobar que el accesorio no afecta al funcionamiento del dispositivo ni a sus sistemas de activación, geolocalización y señalización.

No obstante, el organismo señala que los fabricantes de soportes deberían poder solicitar esa certificación o su ampliación de manera independiente, sin necesidad de contar con el consentimiento del fabricante o importador de la baliza. A su juicio, esta posibilidad favorecería el acceso al mercado en condiciones de competencia.

La CNMC advierte de que, si la certificación depende exclusivamente de la voluntad de los fabricantes de balizas, podría producirse una restricción de la competencia, especialmente en los casos en que estas empresas también comercialicen sus propios soportes. En ese supuesto, el organismo considera que la situación podría entrar en conflicto con la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.

El informe tiene su origen en una reclamación presentada ante la Secretaría para la Unidad de Mercado, que trasladó el caso a la CNMC para analizar si la interpretación realizada por la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre la certificación de los soportes para balizas V-16 podía suponer una barrera al acceso al mercado para los operadores independientes.