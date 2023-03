El comisionado del Perte VEC cree que la UE se replanteará el plazo para el fin del motor de combustión

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comisionado del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), José María López, cree que la Comisión Europea se "va a replantear" el plazo para poner fin a la venta de vehículos de combustión en la Unión Europea (UE), establecido para 2035.

En su intervención durante el acto de entrega del premio al 'Coche del año' que otorga el diario 'ABC', López ha recordado que a mediados de este mes el pleno del Parlamento Europeo dio el visto bueno al acuerdo entre instituciones alcanzado el pasado otoño para que a partir de 2035 todos los turismos y furgonetas nuevos que se comercialicen en la UE sean "cero emisiones", lo que en la práctica supondrá la prohibición de comercializar vehículos de combustión, incluidos los de gasolina, diésel e híbridos.

"Europa se lo va a replantear, porque hay que analizar cuál es el estado de las tecnologías cuando nos acerquemos al 2035. Lo que no podemos es embarcar a los usuarios nacionales y europeos en un límite temporal en el que no sepamos qué hacer. De hecho, ahora la gente no sabe qué coche comprar", ha afirmado el comisionado del Perte VEC.

En ese sentido, López ha reconocido que el sector del automóvil atraviesa un momento en el que hay que tomar "decisiones estratégicas" y de "calado" que van a afectar "no solo a las plantas de fabricación europeas", sino también a las españolas.

"El horizonte es una línea imaginaria que separa la tierra del cielo y, según te vas acercando, también se van alejando. Por tanto, espero que esas revisiones de la Comisión (Europea) a lo largo de estos años analicen cuál es la situación del automóvil y se pueda revisar tanto el coche eléctrico como la infraestructura, que van emparejadas", ha agregado.

NOVEDADES DEL PERTE VEC

Por otro lado, en una conversación con distintos medios, entre los que estaba Europa Press, López ha considerado que "está difícil" la posibilidad de que los proyectos automovilísticos ligados a los motores híbridos puedan ser financiables en el marco de la segunda convocatoria de ayudas del Perte VEC.

En ese sentido, ha reconocido que ha recibido la propuesta por parte de Renault y de Stellantis, al tiempo que ha señalado que desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se va a tratar de analizar la iniciativa.

No obstante, ha indicado que "está difícil" que los motores híbridos cumplan con el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (DNSH), una de las condiciones necesarias para optar a las ayudas del Perte VEC.

Por otro lado, ha abierto la puerta a que el sector de la distribución de vehículos puedan optar a la segunda línea de ayudas del Perte VEC, una reclamación liderada desde la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto).

Asimismo, ha señalado que en el marco de la flexibilización del proceso de solicitud de las ayudas, como la ampliación del plazo de ejecución de los proyectos hasta 2028, en lugar de junio de 2025 como en la anterior convocatoria, también se relajarán los requisitos ligados a los avales que deben presentar las pymes.

Así, pasarán del 100% exigido en la primera línea de ayudas a entre un 80%, un 60% y un 40%, dependiendo del porcentaje de participación de esa empresa en el proyecto tractor.

Además, habrá una línea paralela de ayudas para presentar proyectos individuales, si bien no se ha desvelado el importe con la que estará dotada.

INOBAT, TATA Y ENVISION

Preguntado acerca de la situación de algunos grandes proyectos que distintas empresas se plantean realizar en España, como las fábricas de baterías de la compañía asiática Envision en Extremadura, la de la eslovaca Inobat en Valladolid o la india Tata Motors en Zaragoza, el comisionado del Perte VEC ha asegurado que desde el Ministerio de Industria hay "perspectivas más que positivas".

En ese sentido, Envision ya ha señalado que seguirá adelante con el proyecto en Navalmoral de la Mata (Extremadura) y que se presentará a la segunda convocatoria del Perte VEC tras quedarse fuera de la primera ronda debido a su falta de arraigo en el país.

Sobre ello, López ha señalado que también se flexibilizará este aspecto en el Perte VEC para que la compañía asiática pueda recibir las ayudas. En ese sentido, Envision ya solicitó 115 millones de euros correspondientes a los incentivos regionales.

En cuanto a las fábricas de Tata e Inobat, las compañías todavía no han decidido si instalarán su nueva planta en España y, de hecho, ambas están considerando posibles ubicaciones también en Reino Unido.

"Seguimos en conversaciones y desde el Ministerio tenemos unas perspectivas más que positivas para que puedan tomar la decisión española", ha valorado.