El comité de empresa de Seat dice que un cambio en la marca Seat no implicará el cierre de la empresa

Archivo - El presidente del comité intercentros de Seat, Matías Carnero. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del comité de empresa de Seat, Matias Carnero, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que el proceso de transformación que está planteando el grupo Volkswagen para afrontar el proceso de electrificación del sector y que afectaría a la marca Seat no implicará el cierre de la empresa.

Carnero ha reaccionado así este jueves a la información publicada por la revista alemana 'Wirtschafts Woche', que explicado que el consejo de supervisión del grupo alemán habría planteado en una reunión la posibilidad de dejar de invertir en la marca Seat y que esta deje de existir en 2029.

Ha recordado que Seat opera a través de dos marcas, Seat y Cupra, y que en el caso de que los modelos de la marca homónima no se electrifiquen hasta 2030, su fabricación podría sustituirse por los modelos de Cupra.

El presidente del comité también ha asegurado que pedirán explicaciones y aclaraciones sobre esta información en la reunión del consejo, que se está celebrando finalmente este jueves por la tarde.

Fuentes de Seat han afirmado a Europa Press que todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre el futuro de la marca y que Volkswagen está trabajando en un plan de transformación del negocio de todo el grupo para reforzar su competitividad y eficiencia.