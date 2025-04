El comité de huelga de Bridgestone Basauri convoca tres nuevos paros los días 24, 25 y 26 de abril

Los sindicatos denuncian el "inmovilismo" de la dirección y la "nula" voluntad de negociación y piden un plan de viabilidad

BILBAO, 15 (EUROPA PRESS)

El comité de huelga de Bridgestone Basauri ha decidido convocar tres nuevas jornadas de paro para los días 24, 25 y 26 de abril contra el ERE anunciado por la empresa que afecta a 335 trabajadores de la planta vizcaína.

La producción de la plantas de Bridgestone Basauri y Usansolo se ha vuelto a parar este martes por la tercera de las huelgas convocadas en contra del ERE planteado por la empresa y la plantilla se ha concentrado ante la fábrica bajo el lema "¡Juntos y juntas, defendamos lo que es nuestro. El futuro no se espera, se lucha!".

Durante la concentración, el comité de huelga ha dado lectura a un comunicado en el que, según han destacado, la tercera jornada consecutiva de huelga de este martes ha sido "un éxito rotundo", por lo que han agradecido a la plantilla la participación, "siendo conscientes de que va a ser un proceso largo provocado por la empresa para llevarnos al desgaste".

Tras indicar que se ha conseguido un seguimiento del 100% en las plantas de Basauri Torrelavega y Usansolo "dando, una vez más, demostración de un comportamiento ejemplar por parte de los trabajadores", desde el comité de huelga han explicado que han consensuado pedir a la autoridad laboral las convocatorias de huelgas desde el 24 de abril hasta el 31 de mayo, pero, de momento, han activado los días 24, 25 y 26 de abril, y están estudiando "medidas de visibilidad social" que propondrán a los trabajadores próximamente.

El comité de huelga, que ha anunciado también la celebración de una asamblea general de trabajadores el 25 de abril, a las 11.00 horas, ha justificado estas movilizaciones y huelgas por "el total inmovilismo de la empresa, su falta de empatía y su técnica de jugar al desgaste con la paciencia y el ánimo de los trabajadores".

"No caigamos en su juego y continuemos con la lucha", ha pedido, para lamentar que "la excelente conducta y responsabilidad de la plantilla no se ve acompañada por la que tiene la dirección".

En ese sentido, han reconocido que "limitarse en las reuniones a decir que somos más caros que Polonia y tomar medidas ridículas de recorte de costos cuando hace no tanto llegamos a ser en momentos más baratos que Polonia, no nos da mucha confianza en esta dirección".

"Los que no quieran pelear por el futuro de estas plantas se podrían echar a un lado, porque lo que sí está claro es que la plantilla busca y pide soluciones para las plantas españolas. No sobra nadie", han afirmado.

PLAN DE VIABILIDAD

Desde CCOO, Igor Mena ha insistido en que la empresa tiene que presentar un plan que "permita la viabilidad de las plantas" porque, "si ahora dicen que somos más caros" que plantas como la de Polonia, "después de la medida que proponen ellos, somos todavía más caros".

"Ese mensaje tiene que desaparecer y desde la compañía tiene que haber un cambio de planteamiento en el que la apuesta por las plantas de aquí esté presente", ha insistido, para emplazar a la empresa a que, "si no confían en el futuro de las fábricas, que lo digan, pero esa no es la realidad ahora mismo".

En cuanto al plan de recolocación que va a presentar la empresa el próximo 24 de abril, ha señalado que es "un requisito legal" en un procedimiento como el ERE planteado, pero ha dicho que, "de llevarse a cabo sería más adelante" y ha criticado que se quiera hablar de "las cosas legales sin poner encima de la mesa lo que llevamos mucho tiempo".

Por su parte, Manuel Oliva, de UGT, ha denunciado que la negociación es "totalmente nula" y la empresa tiene "su estrategia y su plan perfectamente estructurado y no se mueven, tienen una total inmovilidad en la negociación".

En ese sentido, ha acusado a la dirección de no actuar "de buena fe" porque los trabajadores llevan tres jornadas de huelga y tres reuniones con el comité de empresa "y no ha habido ningún tipo de movimiento". "No lo vamos a permitir y seguiremos con las movilizaciones intentando llegar a una mayoría como no puede ser de otra forma", ha advertido.

Por otro lado, Luis Escalona, del sindicato BUB y secretario del comité de empresa, ha dicho que sabían que la empresa iba a utilizar una "estrategia de desgaste" y ha advertido de que el proceso "es largo y todavía realmente no se ha empezado ni a negociar", porque en las tres reuniones que han mantenido, lo que se ha hecho ha sido "explicar el informe técnico, la memoria explicativa y asesores externos". "Y ya nos llevan a una cuarta reunión en la cual nos dicen que van a hablar del plan de recolocación externa", ha señalado.

Los trabajadores, ha dicho, quieren "hablar también del futuro de esta empresa, porque nos han contado el plan A, pero falta el plan B, que es saber qué viabilidad tiene esta planta," y "con lo que han presentado no tiene viabilidad".

Tras defender que la planta de Basauri tiene "futuro", ha explicado que la dirección de la empresa "se está basando en unos datos de coste de conversión con respecto a Polonia, cuando, hasta hace poco, hemos tenido mejores datos nosotros".

En ese sentido, ha remarcado que "todo depende del volumen de producción que te asignen". "El año pasado esta planta tuvo mejores datos de conversión con respecto a Polonia, teníamos más volumen y éramos más productivos que ellos, pero si nos quitas volumen, somos menos productivos", ha añadido.