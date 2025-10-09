La compañía española Ayvens es multada con cinco millones de euros por la AGCM italiana

Archivo - Ayvens, la nueva marca de movilidad nacida tras la fusión de ALD Automotive y LeasePlan. - AYVENS - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad de Garantía de la Competencia y del Mercado (AGCM) de Italia ha impuesto una multa de cinco millones de euros a la compañía española de renting y gestión de flotas Ayvens por considerar como "desleales" determinadas prácticas comerciales en relación al tratamiento de daños en sus vehículos de arrendados de alquiler.

Según el regulador, "la empresa proporcionó a los consumidores información incompleta, ambigua y fragmentada sobre la naturaleza, las características principales y las condiciones del servicio que limita la responsabilidad por daños al vehículo".

Este servicio, contratado por casi todos los clientes, debería permitir a los consumidores pagar únicamente la franquicia acordada en caso de daños al vehículo alquilado. Sin embargo, el informe del organismo detalla que tanto en la fase precontractual como en la contractual, la compañía española no explicó de forma adecuada la naturaleza ni las características esenciales de esta cobertura adicional, que adquiría la mayoría de los usuarios.

La AGCM considera "agresivo" cobrar a los clientes los costes de reparación de daños que solo percibían al devolver el vehículo, tras la evaluación técnica, por ser leves o imperceptibles a simple vista.

En este caso, el organismo analiza que esta situación deja a los clientes en una posición de desventaja al no poder acogerse a la cobertura de responsabilidad contratada.