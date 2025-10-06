Archivo - Las compras de vehículos de ocasión suben un 7,2% en septiembre con 212.312 unidades. - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El mercado de vehículos de ocasión (turismos más comerciales ligeros) crece un 7,2% en septiembre en términos interanuales con unas ventas de 212.312 unidades, según los datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

En desglose, los turismos han representado 182.488 comercializaciones en septiembre, con un incremento del 7,2%, mientras que las furgonetas han tenido 29.824 operaciones, con una subida algo inferior del 6,9%.

En los tres primeros trimestres de 2025 se han vendido 1,86 millones de vehículos de segunda mano: 1,59 millones en turismos, que aumentan el 5,2% respecto al mismo periodo del año pasado, y 268.277 vehículos comerciales ligeros, un 5% más en el año.

EL DIÉSEL SIGUE SIENDO DOMINADOR EN EL MERCADO DE TURISMOS DE OCASIÓN El mercado de los turismos más ecológicos (eléctricos e híbridos enchufables) sigue siendo minoritario, con un 3,8% más en tasa anual, una décima más que en agosto. Mientras, los modelos de combustión tradicionales siguen teniendo un peso del 86,4% del mercado en el mes.

No obstante, en el mes de septiembre, los vehículos de combustión diésel volvieron a ser el tipo de modelo más demandado en este mercado con 89.999 ventas, con un crecimiento del 1% interanual y que hacen sumar 810.120 operaciones en los tres primeros trimestre del año (con una leve caída del 0,2% sobre 2024).

De igual manera, los modelos de gasolina obtuvieron un crecimiento del 6,8% en el último mes, alcanzando las 67.754 operaciones que suman en total 582.426 ventas entre enero y septiembre (+4,5% en términos interanuales).

Por otro lado, se contabilizaron 2.713 ventas de vehículos 100% eléctricos, con un crecimiento del 79,2% sobre septiembre del año pasado y 4.283 ventas de modelos híbridos enchufables (con un crecimiento del 93%, es decir casi doblando los números de 2024). En total, las ventas de eléctricos en lo que llevamos del año crecen a la mitad del año pasado (+50,5%) con 20.169 unidades. Mientras, los híbridos enchufables acumulan 32.518 ventas (un 72,3% más que hace un año).

"En septiembre los electrificados suman el 3,8% del total de las ventas, mientras que los nuevos están en el 21%. La electrificación del mercado de usados es prioritaria para contribuir a la descarbonización del transporte, por lo que es necesario ampliar las ayudas del Moves a los coches de segunda mano", ha mostrado el presidente de Ancove, Eric Iglesias.

Como es costumbre, las regiones de Andalucía (33.511), Madrid (32.681), Cataluña (23.091) y Comunidad Valenciana (20.454) son las regiones que más ventas de modelos usados (turismos y vehículos comerciales) han obtenido en el mes de septiembre, aunque Madrid y Castilla la Mancha (10.279) han sido las de mayores subidas con crecimientos del 43,8% y 12,4%, respectivamente.

Del resto, las ventas en septiembre caen en Asturias (3.565 unidades y una bajada del 0,3%), Baleares (4.515 unidades y un descenso del 9,2%), Cantabria (2.044 unidades y un descenso del 1,3%), Castilla y León (8.049 unidades y un desplome del 4,2%, Extremadura (4.055 unidades con una caída del 3,3%), Galicia (10.248 y un retroceso del 1,2%) y la Comunidad Valenciana (-2,2%).