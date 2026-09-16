Los concesionarios españoles elevan su rentabilidad al 1,69% en el primer semestre

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MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los concesionarios de automoción en España cerraron el primer semestre de 2026 con una rentabilidad antes de impuestos del 1,69% sobre facturación, lo que supone un incremento de 0,25 puntos porcentuales respecto al 1,44% registrado en el mismo periodo de 2025, según el Informe de Actividad de Concesionarios Españoles del segundo trimestre elaborado por Snap-on Business Solutions para Faconauto.

La evolución positiva de la rentabilidad se acompañó de una reducción del número de concesionarios que registraron pérdidas. En concreto, el porcentaje descendió hasta el 21,5%, frente al 29,9% contabilizado un año antes.

La liquidez se situó en 1,23%, mientras que los gastos generales se mantuvieron en el 4% de la facturación, en el mismo nivel que en 2025, debido al equilibrio entre el incremento de los costes y el aumento de la actividad.

EL VEHÍCULO NUEVO IMPULSA EL RESULTADO

La evolución de las distintas áreas de negocio fue desigual durante el primer semestre. El vehículo nuevo y el taller mecánico fueron los departamentos que más mejoraron sus resultados, mientras que el vehículo de ocasión y, especialmente, chapa y pintura redujeron su rentabilidad.

En concreto, la rentabilidad del vehículo nuevo alcanzó el 4,1%, seis décimas más que en el segundo trimestre de 2025. El informe vincula esta evolución al crecimiento y dinamismo del mercado, así como a una mejora de los márgenes de las operaciones.

Por el contrario, el vehículo de ocasión cerró el periodo con una rentabilidad del 2,8%, cinco décimas menos que un año antes.

Pese a esta caída, el conjunto del área comercial mejoró su resultado, con una rentabilidad del 3,8%, frente al 3,4% del mismo periodo de 2025.

El vehículo nuevo continúa teniendo un peso determinante en las cuentas de los concesionarios, ya que concentra el 68,5% de la facturación y aporta la mitad del resultado. El vehículo de ocasión, por su parte, representa el 16,5% de los ingresos y el 8,4% del resultado.

EL TALLER ELEVA SU RENTABILIDAD

La posventa mantuvo prácticamente estable su rentabilidad global, que pasó del 15,7% al 15,8%, aunque también se registraron diferencias entre sus distintas áreas.

El taller mecánico fue uno de los principales motores de esta evolución, al elevar su rentabilidad hasta el 17,6%, 1,4 puntos porcentuales más que un año antes.

En recambios, la rentabilidad se situó en el 15,7%, ligeramente por debajo del 15,8% registrado en 2025. El mayor retroceso correspondió a chapa y pintura, cuya rentabilidad descendió hasta el 11,7%, 1,3 puntos menos que en el segundo trimestre del ejercicio anterior.

En cuanto a su aportación al resultado total, recambios genera el 28,7% del resultado con el 10,2% de la facturación, mientras que el taller aporta el 13% del resultado con el 4,8% de los ingresos.