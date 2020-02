Los concesionarios recortaron un 4,3% sus ingresos en 2019, hasta 43.073 millones de euros

Publicado 05/02/2020 12:45:45 CET

El sector perdió 900 puestos de trabajo el año pasado y pone fin a seis años de crecimiento en los que se crearon 35.000 empleos

Las redes de concesionarios en España finalizaron 2019 con un volumen de negocio de 43.073 millones de euros, un 4,3% de retroceso en comparación con las cifras de 2018, según anunció el presidente de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), Gerardo Pérez.

Pérez, que comunicó estos datos en el marco del XXIX Congreso & Expo de la federación, calificó este volumen de facturación como "preocupante" y destacó que esta caída está vinculada al retroceso experimentado por las matriculaciones de vehículos entre particulares, que son las más rentables para los puntos de venta.

El directivo explicó que el área de venta de coches de los concesionarios españoles registró una facturación anual de 31.068 millones de euros, un 6,5% menos y representó el 72,1% del total, mientras que la parte de taller rebajó un 10,5% sus ingresos, hasta 4.446 millones de euros y supuso el 10,4% del total.

Por su parte, el departamento de vehículo usado de los puntos de venta fue el único que cerró el año pasado con un incremento en su volumen de negocio, con 7.567 millones de euros, un 11,1% más y una penetración del 17,5%.

PÉRDIDA DE EMPLEO

Por otro lado, el máximo responsable de la organización resaltó que los concesionarios españoles perdieron 900 puestos de trabajo durante el año pasado, poniendo fin a seis ejercicios consecutivos de creación de puestos de trabajo, en los que se generaron 35.000 empleos nuevos en las concesiones. "Hay 900 empleados de concesionarios que se han quedado atrás y tenemos que recuperarlos urgentemente", subrayó Pérez.

El directivo destacó que la reducción de los puestos de trabajo en el sector estuvo motivada por la caída de las matriculaciones en España, principalmente en el canal particular, lo que ha motivado que muchos concesionarios hayan optado por no contratar o por no renovar contratos.

"Los objetivos de lucha contra el cambio climático en el contexto actual exigen responsabilidad y compromiso, pero ese reto no puede obviar que hay empleos en juego. Compartimos los objetivos, pero no el camino que se está siguiendo para conseguirlos", aseguró Pérez, quien lamentó el "tiro al pie" de Europa con la nueva regulación de emisiones y reivindicó que mientras la discriminación positiva a los vehículos eléctricos surge efecto, es necesario "apoyarse en el diésel", ya que emite menos dióxido de carbono (CO2) que la gasolina.

Pérez criticó que no se "ataque" a la parte antigua del parque de vehículos, ya que es la que más contamina. "El diésel tiene que ser protagonista del 2020, sino las multas van a ser multimillonarias", por eso pidió ayudas para la renovación de los automóviles, que incluyan modelos diésel.

RENTABILIDAD POR ENCIMA DEL 1%

Entre los datos anunciados por el presidente de Faconauto durante el Congreso también destaca el de rentabilidad de las redes de concesionarios en España, que cerraron el ejercicio pasado con una cifra por encima del 1% sobre facturación.

El máximo responsable de la federación apuntó que esta cifra de rentabilidad puede "poner en aprietos" a muchos concesionarios españoles, ya que esta situación "se ha convertido en su principal preocupación".

Por otro lado, Pérez instó al nuevo Gobierno a que inicie de manera inmediata la toma de las decisiones pendientes de la legislatura anterior, entre las que destacó la urgencia de las medidas que recoge el Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector de Automoción.

En esta línea, calificó el año actual como de "particularmente complejo" por la entrada en vigor de la nueva normativa europea sobre emisiones, ante lo que demandó la implementación de acciones que impulsen "seriamente" la movilidad eléctrica. Además, recordó que este año se instalarán en los concesionarios 10.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos.

"Estamos convencidos de que cualquier medida que se tome en esta línea tendrá un efecto muy positivo sobre la confianza de los compradores y entraríamos en una dinámica positiva", finalizó el presidente de la federación.

Sobre las ventas de vehículos en entidades financieras, Pérez criticó esta "competencia desleal" y aseguró que estas operaciones, de realizarse, tendrán a los concesionarios de intermediarios.