El Congreso Europeo de Movilidad Eléctrica se celebrará a finales de mes en Mobility City

ZARAGOZA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Europeo de Movilidad Eléctrica (CEVE 2025), organizado por Aedive, celebra su novena edición los próximos días 21 y 22 de octubre en Mobility City, Museo Tecnológico de la Movilidad, ubicado en el Pabellón Puente de Zaragoza.

Con la colaboración de la Fundación Ibercaja en esta edición, este encuentro, el principal foro de la electromovilidad en la Península Ibérica, reunirá, como cada año, a fabricantes, operadores de puntos de recarga (CPO),comercializadoras, ingenierías, empresas de servicios y otros perfiles de prescriptores y compañías del ecosistema.

La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) ha optado por Aragón para la celebración de la edición 2025 del Congreso CEVE porque esta comunidad autónoma "se ha convertido en el epicentro del sector a nivel industrial, tecnológico y energético por el desarrollo de varios proyectos de un gran potencial y valor añadido", han destacado.

El primero de ellos, han citado, es la puesta en marcha de la gigafactoría de baterías en la localidad zaragozana de Figueruelas de la mano de CATL y Stellantis. Esta planta será la mayor de España, con una inversión de 4.100 millones de euros y capacidad de 50 GWh, empezará a producir a finales de 2026 y con la que se prevé crear unos 3.000 empleos.

Un segundo hito lo lidera la marca Dongfeng, que pretende que Aragón se convierta en su centro de operaciones en el sur de Europa y tiene previsto invertir 10 millones en Zaragoza para vender sus coches eléctricos en Europa.

Asimismo, Stellantis, gracias a su alianza con Leapmotor, potencia su apuesta por la electrificación y ha anunciado la fabricación de dos modelos de este fabricante de coches eléctricos chino en su planta de Figueruelas (Zaragoza) a partir de finales de 2026.

Por último, Aragón se ha erigido en un polo de atracción para la industria de los data centers, con numerosos proyectos ya en desarrollo y otros por llegar próximamente de multinacionales como Amazon o Microsoft. Los centros de datos están muy vinculados a la movilidad eléctrica por las necesidades de digitalización.

En este sentido, el director general de AEDIVE, Arturo Pérez de Lucia, ha destacado el protagonismo que ha adquirido la comunidad de Aragón, "apostando claramente por el desarrollo de proyectos industriales y tecnológicos ligados a la electromovilidad, con el apoyo decidido del Gobierno autonómico, lo que permite posicionar a la región como un polo de referencia en movilidad eléctrica".

MESAS DE DEBATE

Además de ser un foro con un máximo nivel de networking y de intercambio de conocimiento entre profesionales, el Congreso CEVE 2025 ha conformado una completa agenda de mesas redondas y espacios de debate.

Los panelistas abordarán en la primera jornada como el futuro del transporte eléctrico pesado, el despliegue de la recarga en alta potencia y la tecnología de baterías y almacenamiento energético.

Otros debates se centrarán en la recarga eléctrica en AC, con el papel de los ayuntamientos y del sector terciario en este campo; la apuesta industrial y tecnológica del vehículo eléctrico en España; y el análisis de usuario en el centro de la movilidad eléctrica, contando con actores como los concesionarios, los talleres, los administradores de fincas y las compañías de seguros.

Las mesas redondas de la segunda jornada tratarán temas como la norma ISO 15118/20, la recarga inteligente y la tecnología PlugCharge; los programas de ayudas y mecanismos de financiación, como los CAEs y los eCredits; la fiscalidad como herramienta para acelerar la transición; y las oportunidades para las empresas en los distintos proyectos de movilidad eléctrica en Europa.