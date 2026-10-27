El consejero delegado de Audi defiende su participación en un mitin de Trump "en interés de la empresa"

Audi - AUDI

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Audi, Gernot Döllner, ha afirmado que actuó en interés de la compañía cuando participó en el mitin de campaña del presidente de EE.UU., Donald Trump, en el que se anunció que la empresa construiría una planta de 4.000 millones de dólares (unos 3.550 millones de euros) en el país.

Trump y Döllner compartieron escenario en Georgia el fin de semana, a pocos días de las elecciones de mitad de legislatura en EE.UU. Esta aparición desató una oleada de críticas en Alemania por considerarse que tomaba partido de cara a las próximas elecciones.

El directivo de Audi, que había viajado a EE.UU. para mantener conversaciones sobre el proyecto, explicó que se pidió a la empresa que anunciara la luz verde para la planta junto con Trump, según indicó Döllner en una carta dirigida a los trabajadores a la que ha tenido acceso 'Bloomberg News'. La decisión de aparecer "se tomó exclusivamente en interés de la empresa", señala la misiva.

"Al mismo tiempo, somos conscientes de que el anuncio se interpretó como una señal de postura política. Nos tomamos esto muy en serio", ha manifestado el consejero delegado.

La planta prevista en Georgia aún debe recibir luz verde por parte del consejo de supervisión de Grupo Volkswagen, matriz de Audi, donde los representantes de los trabajadores ocupan la mitad de los puestos. La polémica en torno al mitin de Trump podría complicar este paso y obligar a la empresa a hacer concesiones en otros ámbitos.

El lunes, la presidenta del sindicato IG Metall y vicepresidenta del consejo de supervisión de VW, Christiane Benner, calificó la aparición de Döllner de "muy vergonzosa" y señaló la influencia que tiene el sindicato a la hora de decidir si la fábrica sigue adelante.