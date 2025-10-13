El consejero delegado de First Brands dimite en pleno proceso de quiebra de la compañía

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de First Brands, Patrick James, ha dimitido de la compañía, y será sustituido por Charles Moore como consejero delegado interino, según ha informado este lunes la compañía de componentes de automóviles de Estados Unidos que se encuentra en proceso de quiebra.

Charles Moore fue nombrado director de reestructuración de la compañía el mes pasado. "Nuestra prioridad inmediata es garantizar la estabilidad y fiabilidad de nuestros empleados, clientes y socios", ha afirmado Moore en el comunicado.

"Seguimos centrados en la ejecución operativa mientras tomamos las medidas necesarias para llevar a cabo una investigación sobre el uso en el pasado de diversos instrumentos de financiación y facilitar un proceso de venta diseñado para ofrecer el mejor resultado posible a nuestras partes interesadas", ha añadido.

A fecha de 28 de septiembre, First Brands tenía una deuda de más de 10.000 millones de dólares con algunas de las mayores empresas de Wall Street por su extensa red de fábricas y centros de distribución de piezas de automóviles. Uno de sus acreedores ha alegado que hasta 2.300 millones de dólares "simplemente se han esfumado".

Con todo, por el momento First Brands mantiene que sus operaciones globales continúen sin interrupción durante el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras al que se acogió en septiembre, tras señalar que sus operaciones internacionales no forman parte del proceso de reestructuración supervisado por el tribunal.