Los consumidores europeos critican la inestabilidad de las ayudas públicas a la compra de coches

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de los consumidores europeos considera que las ayudas públicas para la compra de vehículos nuevos son poco transparentes y cambian con demasiada frecuencia, lo que genera desconfianza entre los potenciales compradores, según revela el estudio del Observatorio Cetelem elaborado a partir de encuestas realizadas en 13 países (nueve países europeos además de China, Japón, Turquía y Estados Unidos).

En concreto, el 71% cree que estas políticas son inestables, mientras que el 65% de los encuestados a nivel mundial considera que las ayudas gubernamentales a la compra de coches nuevos son poco claras. En el caso de España, estas percepciones son aún más críticas: el 70% opina que las ayudas carecen de claridad y el 76% considera que cambian constantemente.

AMPLIO CONSENSO SOBRE LA NECESIDAD DE REACTIVAR EL MERCADO

El informe señala que existe un amplio consenso entre los consumidores sobre la necesidad de impulsar el mercado del automóvil. El 88% de los encuestados a nivel global considera que el sector necesita reactivarse, porcentaje que se eleva hasta el 91% en España.

En este contexto, la mayoría de los conductores cree que los gobiernos deben desempeñar un papel activo en el impulso de la demanda. El 77% de los encuestados afirma que las autoridades públicas deberían ofrecer ayudas para incentivar la compra de coches nuevos, una cifra que en España alcanza el 84%, porcentaje solo superado por Turquía (99%), China (88%) e Italia (85%).

Además de las subvenciones directas, los consumidores también apoyan otras medidas para facilitar la adquisición de vehículos. El 74% de los encuestados considera que los gobiernos deberían intervenir para controlar los precios de los coches, con España dos puntos por encima de la media, Japón (51%) y Estados Unidos (58%), en las posiciones más bajas; y Turquía (92%), China (88%), Italia (83%) y Francia (81%) con los porcentajes más altos.

Por otro lado, el 62% respalda que las administraciones ofrezcan apoyo financiero a los fabricantes para impulsar el mercado. En España, el respaldo a esta última medida es superior a la media internacional, con un 66% de los conductores a favor de ayudas públicas dirigidas a las marcas automovilísticas, cuatro puntos por encima de la media total y nueve puntos más arriba de la media de la Unión Europea.

EL ELEVADO PRECIO DE LOS COCHES FRENA SU COMPRA

El automóvil continúa siendo un producto valorado por los consumidores a nivel internacional, aunque el fuerte incremento de precios se ha convertido en el principal obstáculo para su compra, según el informe.

Pese a las crisis recientes que han afectado al sector --desde la pandemia hasta las tensiones geopolíticas actuales--, el interés por los coches sigue siendo muy elevado. En concreto, el 97% de los encuestados muestra entusiasmo por el automóvil como medio de transporte, una percepción que se mantiene en la mayoría de mercados analizados.

Sin embargo, el encarecimiento de los vehículos se ha consolidado como el principal freno al consumo. En el caso de España, el 93% de los participantes considera que el precio de los coches nuevos es demasiado alto, una cifra superior a la media de los países incluidos en el estudio, situada en torno al 89%.

LOS FABRICANTES, FACTORES CLAVE

Cuando se pregunta a los encuestados qué actores deberían liderar la recuperación del mercado del automóvil, los fabricantes aparecen como el principal responsable, concentrando el 32% de las respuestas. En segundo lugar se sitúan los gobiernos, con un 20%, seguidos por los distribuidores, con el 14%.

Los fabricantes de automóviles siguen siendo populares para los usuarios. Tres de cada cuatro conductores encuestados (75%) tienen una imagen buena o muy buena de ellos. China (87%) muestra el porcentaje más alto, mientras que Italia (66%) tiene el más bajo. España presenta uno de los porcentajes más altos (79%).

Cuando se pregunta a los usuarios si se sienten muy vinculados a determinadas marcas de coches, los chinos se sitúan en cabeza, con una respuesta afirmativa en el 85% de los casos; con Turquía (78%), Estados Unidos (76%) y Alemania (75%) justo por detrás. España (65%) está cuatro puntos por debajo de la media europea.