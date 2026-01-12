Continental consigue la certificación ISCC PLUS en su primera planta de neumáticos en EE.UU.

La planta de neumáticos de Continental en Mount Vernon (Illinois) - CONTINENTAL

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La planta de neumáticos de Continental en Mount Vernon, Illinois, se ha convertido en la primera de la empresa en Estados Unidos en obtener la certificación International Sustainability and Carbon Certification PLUS (ISCC PLUS).

Esta norma, reconocida a nivel mundial, certifica que Continental cumple con los requisitos específicos de documentación relacionados con el uso de materias primas renovables y recicladas. También confirma la trazabilidad totalmente transparente de las materias primas utilizadas en el proceso de producción.

Esto supone un hito importante en la estrategia global de sostenibilidad de la empresa, cuyo objetivo es aumentar la proporción de materiales de producción reciclados y renovables en sus neumáticos hasta al menos un 40% para 2030.

"Estamos muy contentos de que nuestra planta haya recibido la certificación ISCC PLUS. Esta certificación confirma nuestro compromiso con unos procesos de producción cada vez más sostenibles y reconoce los extraordinarios esfuerzos de todo nuestro equipo", ha afirmado el director de la planta de neumáticos de Continental en Mount Vernon, Nik Pearce.

Todas las plantas europeas de neumáticos de Continental, que producen neumáticos nuevos, obtuvieron la certificación entre 2023 y 2025. La planta de Hefei, en China, también ha recibido la certificación en la región de Asia-Pacífico.

Continental adquirió la planta en 1987 y, en un principio, solo fabricaba neumáticos para vehículos comerciales. Desde 2011, la planta también produce neumáticos para turismos y camiones ligeros. La capacidad de producción asciende a aproximadamente 11,4 millones de neumáticos al año. En la actualidad, alrededor de 3900 empleados trabajan en las instalaciones, que ocupan una superficie de 320 000 metros cuadrados.