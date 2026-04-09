Continental elimina por completo el uso del carbón y el fueloil pesado en la producción de neumáticos

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MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Continental ha eliminado por completo el carbón y el fueloil pesado en todas sus plantas de producción de neumático, lo que supone para la compañía alcanzar un hito importante en su estrategia global de sostenibilidad.

Desde enero de 2026, todas las plantas han adoptado fuentes de energía alternativas para generar el vapor necesario para la fabricación de neumáticos y la calefacción. Estas alternativas incluyen biomasa, biogás, electricidad procedente de fuentes renovables y combustibles alternativos como el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural.

"Para nosotros, el carbón y el fueloil pesado son cosa del pasado. El futuro está cada vez más en las energías renovables", ha afirmado Bernhard Trilken, director de Fabricación y Logística de Continental Tires.

Hasta principios de esta década, 7 de las 19 plantas de producción de Continental en todo el mundo dependían del carbón y el fueloil pesado para generar vapor. Este enfoque garantizaba una producción térmica constante y una alta fiabilidad operativa, incluso en regiones con una infraestructura de gas o electricidad limitada. En la actualidad, todas las plantas de neumáticos de Continental utilizan una combinación diversificada de fuentes de energía alternativas, gracias a inversiones sistemáticas y a largo plazo.

Además, desde 2020, Continental compra electricidad exclusivamente de fuentes renovables y sigue ampliando su propia generación de energía renovable. La empresa redujo la intensidad de gases de efecto invernadero de su producción en más de un 10% en 2025 en comparación con el año anterior y en alrededor de un 70% en comparación con 2019.

Especialmente al cambiar a fuentes de energía con menores emisiones, Continental ha reducido alrededor de 180.000 toneladas métricas de CO2 de la producción de neumáticos en los últimos cuatro años.

La transición a fuentes de energía alternativas es una parte fundamental de los esfuerzos de Continental en materia de sostenibilidad. La empresa trabaja continuamente para mejorar la eficiencia energética y aumentar aún más el uso de fuentes de energía renovables en sus procesos de producción.