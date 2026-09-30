Continental equipa los neumáticos originales del nuevo Panamera G3 y Cayenne E4 de Porsche

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MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
Continental ha recibido dos nuevas homologaciones para el equipamiento original de neumáticos de los nuevos modelos de Porsche, con la aprobación por parte del fabricante automovilístico tanto el SportContact 7 como el nuevo SportContact 7 Force para el Panamera G3 II.
El SportContact 7 es un neumático de verano diseñado para ofrecer una maniobrabilidad excepcionalmente precisa y con gran capacidad de respuesta. Su compuesto de caucho y el dibujo de la banda de rodadura están optimizados para brindar un agarre excelente y distancias de frenado cortas tanto en carreteras secas como mojadas, proporcionando una estabilidad de conducción excepcional, incluso a altas velocidades.
También ha sido aprobado para el Panamera G3 II el nuevo SportContact 7 Force, una versión especialmente desarrollada del SportContact 7 diseñada para responder a exigencias aún mayores en términos de rendimiento y estabilidad.
Su dibujo adaptativo de la banda de rodadura y su compuesto de caucho optimizado permiten una maniobrabilidad más precisa y altos niveles de transferencia de potencia en condiciones extremas. El neumático combina un rendimiento probado en pista con la practicidad para el uso diario.
Porsche también recomienda el WinterContact TS 860 S para el Cayenne E4 durante los meses más fríos. Este neumático específico para el invierno ha sido diseñado especialmente para cumplir con los requisitos de SUV potentes y enfocados en la maniobrabilidad. Ofrece distancias de frenado cortas y una conducción precisa sobre asfalto seco, además de un sólido rendimiento en nieve, proporcionando un alto grado de control y estabilidad. Asimismo, su baja resistencia a la rodadura puede ayudar a incrementar la autonomía de los vehículos eléctricos.
Todos los neumáticos están homologados en tamaños de 21 y 22 pulgadas, con el marcado XL, lo que indica una mayor capacidad de carga.