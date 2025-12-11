Archivo - Continental optimiza la producción de neumáticos con robots autónomos en una planta de Alemania - CONTINENTAL - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Continental ha optimizado su planta de recauchutado ContiLifeCycle (CLC) para neumáticos de camiones y autobuses en Hannover-Stöcken (Alemania), con siete robots móviles autónomos (AMR), que se encargan de transportar neumáticos por la planta, liberando a los empleados para que puedan dedicarse a tareas más cualificadas, como la configuración de máquinas y el control de calidad.

Gracias a la integración de la automatización inteligente, Continental está logrando que los procesos de producción manuales sean más ergonómicos, al tiempo que aumenta aún más la eficiencia en la fabricación de neumáticos, un paso clave hacia la Industria 4.0 preparada para el futuro.

"Los robots autónomos se encargan de tareas de transporte sencillas y repetitivas y están conectados directamente a nuestro sistema digital de pedidos, por lo que saben exactamente a dónde ir y cómo coordinarse entre sí para llegar a su destino. Son una valiosa incorporación a nuestras operaciones diarias y ayudan a crear un entorno de producción seguro, eficiente y ergonómicamente optimizado", ha afirmado el director de la planta, Felix Hantelmann.

Los robots se desplazan de forma autónoma y segura por la nave de producción gracias a sensores avanzados, sistemas de cámaras de 360 grados y tecnología de control basada en inteligencia artificial. A velocidades de hasta dos metros por segundo, aproximadamente el ritmo de una caminata rápida, transportan los neumáticos entre las distintas estaciones del proceso de recauchutado.

Continental apoyó la implantación con un programa de formación integral, lo que ha contribuido al incremento de aceptación en la industria. Los empleados incluso participaron en la elección de los nombres de los robots, como Cargo Knight, Rubber Ranger y LifeCycle Commander.

La planta CLC lleva desde 2013 recauchutando neumáticos desgastados de camiones y autobuses. Este proceso permite reutilizar hasta el 70% del neumático original. Desde la apertura de la planta de Hannover, Continental ha recauchutado allí más de un millón de neumáticos. Si se incluyen otras plantas de recauchutado de todo el mundo, la empresa ha producido alrededor de ocho millones de neumáticos recauchutados para camiones y autobuses.