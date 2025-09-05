Corsa GSE Vision Gran Turismo y Mokka GSE, las novedades de Opel para el Salón del Automóvil de Munich

Opel presentará el Corsa GSE Vision Gran Turismo y el Mokka GSE en el IAA Mobility de Munich - OPEL

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Opel presentará a nivel mundial los modelos Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo y el Opel Mokka GSE durante el IAA Mobility, el Salón del Automóvil de Munich, que se celebra desde el próximo lunes 8 de septiembre hasta el domingo 14.

Bajo el lema '¡OMG! GSE!', la marca del Blitz contará con un importante despliegue de medios tanto en el IAA Mobility como en el Open Space en el centro de la ciudad, para dar a conocer la sensación "única" que evocan los nuevos modelos totalmente eléctricos de la submarca GSE.

Su propuesta para los días del Salón se centrará este año en "la alta velocidad, la energía eléctrica de las baterías y las emociones". Gracias a cubos amarillos y blancos que flotan ópticamente, estos aspectos se escenificarán de una manera "moderna y electrizante".

En los próximos días, el último concept car de Opel y los nuevos vehículos de producción eléctricos de batería, así como el próximo coche de rally totalmente eléctrico, el Opel Mokka GSE Rally, también atraerán la atención en el Open Space, en Odeonsplatz, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad de Munich.

En este enclave, Opel promocionará sus últimos modelos GSE, en un stand de 200 metros cuadrados. La experiencia GSE en el stand de Opel en Odeonsplatz, se completa con la oportunidad exclusiva para los visitantes de experimentar el Corsa GSE Vision Gran Turismo en directo y conducirlo en una versión especial del simulador de carreras Gran Turismo 7 de Polyphony, creada para Opel en el IAA.

La cooperación con Polyphony también se refleja en la cabina de Opel, que se mantiene en un enérgico amarillo y blanco. Los visitantes son recibidos por un cubo con una longitud lateral de unos 14,5 metros y una altura de 7,5 metros en un "aspecto de píxel" amarillo, hecho de plexiglás semitransparente.

"El cubo irradia visualmente la energía GSE y hace una declaración clara en el paisaje urbano en la transición de Ludwigstrasse a Odeonsplatz", han subrayado desde la firma alemana.

En el interior, los fanáticos del Opel GSE y todas las partes interesadas encontrarán cubos flotantes ópticamente que sitúan a los vehículos en el punto de atención. El centro está marcado por un cubo de pantalla que también funciona como caja de luz. De esta forma, garantiza que el Corsa GSE Vision Gran Turismo brille "con la luz adecuada".

CONOCER LA INGENIERÍA DE OPEL

Para garantizar que los visitantes puedan experimentar el exclusivo ¡'OMG! GSE' y aprender más sobre la ingeniería característica alemana y Opel, la experiencia y la precisión en el desarrollo y la fabricación, Opel ha creado un 'GSE Tech Lab Holobox' especialmente para el Open Space.

Con este fin, los componentes técnicos de los vehículos se visualizarán a través de holografía 3D, y en el stand se exhibirán llantas especiales GSE y los asientos de rendimiento característicos. Esto permite a los visitantes experimentar desde todos los ángulos las tecnologías del GSE.

Al frente de la presencia de Opel en la ciudad de Múnich, los jugadores y los conductores aficionados pueden finalmente poner a prueba sus propias habilidades de carreras de alta velocidad y conducir el Corsa GSE Vision Gran Turismo en una versión especial de Gran Turismo 7, por supuesto, mientras están sentados en asientos reales de GSE Performance. Tienen la oportunidad de ganar premios exclusivos, siempre que registren los mejores tiempos de vuelta.

"Con toda su presencia en la IAA Mobility de este año, tanto en el IAA Summit como en el Open Space, Opel subraya su dedicación a la precisión tecnológica, el alto rendimiento y un futuro automovilístico electrificado que sea divertido y despierte emociones. De esta manera, los visitantes pueden experimentar el '¡OMG! GSE' por sí mismos", ha comentado la firma.