¿Cuánto dura la batería de un eléctrico? Este MG4 llega a 200.000 km y conserva el 90% de su batería

Un MG4 mantiene el 90% de capacidad en la batería tras recorrer 200.000 kilómetros como VTC en Madrid - MG

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La marca china MG ha anunciado que uno de sus principales productos en el segmento compacto, como el MG4 Standard con batería de 49 kWh ha mantenido el 90% de su capacidad después de recorrer 200.000 kilómetros como vehículo de transporte con conductor (VTC) en Madrid, según el análisis del estado de salud de la batería (SOH, por sus siglas en inglés) realizado por un concesionario.

La unidad, matriculada en junio de 2023, ha sido utilizada de forma intensiva para realizar servicios de Cabify en la capital, acumulando alrededor de 6.000 kilómetros mensuales. El resultado del análisis de la batería, realizado al alcanzar los 200.000 kilómetros, sitúa su estado de salud en el 90% de la capacidad original.

El vehículo ha registrado además un consumo medio de entre 12 y 13 kWh, que se eleva hasta los 14-15 kWh en los días más fríos del invierno y los más calurosos del verano. Según explica el conductor, el coste energético ronda los 50 euros al mes gracias a una tarifa específica para vehículos eléctricos y a la utilización de un cargador doméstico.

SOLO DOS CAMBIOS DE NEUMÁTICOS EN 200.000 KILÓMETROS

El uso intensivo de esta unidad no se ha traducido en un elevado número de intervenciones de mantenimiento. Durante los 200.000 kilómetros recorridos, el MG4 únicamente ha pasado por las revisiones anuales programadas y ha necesitado dos cambios de neumáticos.

Los neumáticos delanteros fueron sustituidos a los 123.000 kilómetros y los traseros a los 130.000 kilómetros, mientras que los discos y las pastillas de freno continúan siendo los originales, según los datos facilitados por MG.

La compañía destaca estos resultados como un indicador de la durabilidad de sus vehículos eléctricos y de sus baterías, especialmente en un escenario de uso profesional intensivo, como el que soportan los vehículos VTC.

GESTIÓN TÉRMICA DE LA BATERÍA

MG atribuye parte del rendimiento de sus baterías a la tecnología de gestión térmica integrada que incorporan sus modelos eléctricos. Este sistema mantiene la batería dentro de un rango de temperatura de funcionamiento adecuado con independencia de las condiciones exteriores.

La firma señala que esta característica resulta especialmente relevante en ciudades como Madrid, donde los vehículos pueden estar expuestos a temperaturas muy bajas durante el invierno y elevadas durante el verano.

El fabricante también destaca la experiencia de SAIC Motor en el desarrollo y producción de vehículos eléctricos y su colaboración con CATL en el desarrollo de baterías.

Además de los datos de consumo y mantenimiento, el conductor de la unidad ha destacado el comportamiento dinámico del MG4 después de estos 200.000 kilómetros, especialmente su estabilidad en curva y su capacidad de aceleración tanto en adelantamientos como en incorporaciones a vías rápidas.

La compañía señala asimismo que el MG4 cuenta con un coste total de propiedad competitivo dentro de su segmento y que el modelo MG4 Urban parte de 19.740 euros al contado con las ayudas gubernamentales y promociones indicadas por la marca.