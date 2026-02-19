Cuerpo cree que el acuerdo con el Mercosur es "oportunidad de oro" para la automoción

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha señalado que el reciente acuerdo comercial logrado entre la Union Europea y el Mercosur es "una oportunidad de oro" para que el sector automovilístico español aumente su competitividad.

"Los dos acuerdos firmados con el Mercosur e India son una oportunidad para que aumente la demanda potencial del sector automovilístico español", ha afirmado el ministro durante su participación en el VI Foro Anfac, celebrado este jueves en Madrid.

El titular de Economía ha mencionado que el acuerdo con Mercosur supone la eliminación progresiva de 35% de aranceles a vehículos terminados y dota a la industria española de "un elemento adicional en materia de seguridad económica" por el acceso a materias primas fundamentales para el sector. "Es una oportunidad de oro que debemos saber aprovechar", ha insistido.

Además, Cuerpo ha valorado que este acuerdo se da en un contexto geopolítico en el que se está produciendo un aumento del proteccionismo por parte de Estados Unidos, con aranceles a los vehículos y sus componentes, como el acero o el aluminio, aunque España apenas exporta directamente vehículos terminados al país norteamericano pero sí componentes (es el octavo socio comercial).

Otro de los retos mencionados por el ministro ha sido el incremento de la competencia y la necesaria transición energética, sobre la que ha apuntado que el Gobierno tiene una "clara" apuesta por avanzar en esta línea.

"Ante estos retos es importante señalar que las decisiones de hoy determinan si los coches del mañana se fabrican en España, en Europa o no lo hacen", ha sentenciado.

POLÍTICA INDUSTRIAL CON FOCO EUROPEO

Además, Cuerpo ha resaltado que el Gobierno de España se ha adelantado al plan de la Unión Europea de dotar su estrategia industrial de un componente europeo, con el fin de "levantar" las cadenas de suministro locales, así como en el Plan Auto+, que incentiva la demanda de vehículos fabricados en Europa.

"Es el momento en Europa. Necesitamos políticas y acciones que sean piezas engrasadas, en materia energética, laboral e industrial y que apunten en la misma dirección. No podemos hacerlo de otra manera que yendo de la mano del sector, con el fin de enfrentar unidos los retos actuales y de futuro", ha concluido.