Cuerpo dice que el Gobierno "ayuda" a que VW Navarra pueda competir con cualquier fábrica del mundo

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado que el Gobierno de España, a través del Plan de recuperación transformación y resiliencia, "está ayudando" a que Volkswagen Navarra "pueda competir con cualquier fábrica en el mundo y por lo tanto, hacia adelante, pueda ser también en este sector, que tiene retos particularmente complejos, una fábrica que lidere no solo en Europa, sino a nivel internacional".

En respuesta a los medios de comunicación, antes de participar en Pamplona en un foro económico organizado por Elkargi y Diario de Navarra, Cuerpo ha explicado que ha realizado este jueves una visita "completa" a la fábrica de Landaben, "viendo todos los procesos que tienen ahora mismo para la producción de coches, donde producen uno por minuto".

"Es algo impresionante de ver en directo", ha señalado, tras destacar que "ya están adaptando la fábrica para la producción también en cadena de los vehículos eléctricos". "Es decir, la flexibilidad es lo que le va a dar competitividad a la fábrica", ha manifestado.

El ministro ha destacado que la factoría "es como una pequeña ciudad en sí misma", ya que entre empleos directos e indirectos genera "casi 5.000" puestos de trabajo.

"Y esta es la línea: el seguir apoyando las grandes industrias en Navarra para que podamos tener, hacia futuro, a Navarra como un vector de competitividad en España. Industrias como la del automóvil, la industria también asociada a energía renovable, por supuesto la agroalimentaria, estamos en ese sentido apoyando e intentando que, en la discusión de autonomía estratégica, donde estas industrias tienen que ser clave a futuro, Navarra juegue un papel importante", ha manifestado.

Preguntado por el crecimiento de la economía navarra, ha respondido que "ha sido 0,5% frente a 0,6% la estimación para este trimestre, es decir, muy cercano a la media nacional".

"La economía navarra es una economía altamente industrializada. Un tercio de la economía navarra depende de grandes industrias, y en ese sentido, creo que ese es el enorme reto que tiene por delante la economía navarra, y en el cual estamos apoyando, en esencia, a través del plan de recuperación, para ayudar a modernizar, a descarbonizar las fábricas", ha apuntado.