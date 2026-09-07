Cuerpo revela que su coche es un Seat y que el Gobierno hará lo necesario para mantener la marca

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo - Álex Cámara - Europa Press

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha revelado este lunes que su coche actual es de la marca Seat y ha asegurado que el Gobierno español hará "todo el esfuerzo necesario" para mantener el sello Seat, pues, aunque es propiedad de la alemana Volkswagen, es "genuinamente español".

Durante su intervención en 'Los Desayunos de Efe y RTVE', Cuerpo ha indicado que el automóvil es un sector donde la transformación hacia el vehículo eléctrico ha pillado a muchos países con el pie cambiado, pero ha precisado que España, "en cierto modo, ha conseguido adelantarse", entre otras cosas, gracias a las inversiones del Plan de Recuperación a la descarbonización la industria y a la apuesta por el vehículo eléctrico.

Según el ministro, esto ha hecho que muchas grandes compañías, como Volkswagen, estén diciendo que "sus empresas, sus industrias, sus fábricas más eficientes son las españolas".

"Y esto es un elemento de garantía para que pueda permanecer Seat en nuestro país y pueda permanecer el empleo, no sólo el empleo de las grandes fábricas de automóviles, sino de todo el sector que va con ellas, por ejemplo, la parte de componentes, donde España es también líder a nivel mundial", ha asegurado.

El vicepresidente primero ha insistido en que Seat es una marca "tradicionalmente española", aunque pertenezca a Volkswagen, y que es importante mantener este sello "genuinamente español". "Por supuesto, nosotros pondremos todo el esfuerzo necesario para ser capaces de mantener esta marca", ha defendido.