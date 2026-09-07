Sordo (CCOO) no se resigna a desaparición de Seat y buscará apoyo de administraciones para su defensa

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, participa en Los Desayunos del Ateneo, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El líder sindical trata la actualidad política nacional, la crisis de Ceuta y el comienzo del curso político. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha afirmado este lunes que desde el sindicato no se resignan a la desaparición de la marca Seat y ha avanzado que buscará un frente común con las administraciones públicas para su defensa.

"Nosotros no nos resignamos a la desaparición de la marca Seat", ha afirmado el líder sindical este lunes durante su participación en 'Los desayunos del Ateneo'.

El secretario general ha enlazado esta cuestión tanto con los problemas económicos que atraviesa Alemania y el sector, como con las decisiones estratégicas que ha tomado Volskwagen de forma errónea y que no han tenido resultado.

"Nosotros en el vigésimo convenio de Seat habíamos previsto la incorporación de una segunda línea de trabajo en Martorell que no se completó", ha recordado.

Para Sordo, Seat es un proyecto industrial que conviene defender y ha afirmado que, pese a que la fábrica de Martorell "va a seguir existiendo", no es verdad que no sea inocua a la desaparición de la marca. "En términos industriales, de actividad y de empleo la desaparición no es inocua", ha advertido.