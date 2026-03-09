Cupra abre una nueva edición limitada del Formentor VZ5

Archivo - Imagen de un Cupra Formentor VZ5. - CUPRA - Archivo

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha anunciado el lanzamiento de una nueva edición limitada de 4.000 unidades del Cupra Formentor VZ5 para el mercado global, que se puede ya configurar y reservar en la red oficial de concesionarios de la marca desde 69.000 euros, informa este lunes en un comunicado.

El coche cuenta con un motor de cinco cilindros y 2.5 litros TSI, y una de las novedades de esta versión pasa por la eliminación de la restricción de velocidad, ahora hasta los 280 kilómetros por hora, con una capacidad de aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 4,2 segundos.

Cupra ha defendido que con esta nueva edición del Formentor VZ5, diseñado, desarrollado y producido en Martorell (Barcelona), "la marca española vuelve a escena para ofrecer la máxima expresión de la deportividad" para los aficionados de la conducción de vehículos de combustión.