Cupra Born, el compacto eléctrico 'español' con 204 CV, 428 km de autonomía y desde 36.600 euros

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cupra Born fue el primer modelo eléctrico de la marca española, el cual comenzó a venderse a finales de 2021, un modelo que tiene pocos rivales en el mercado 'premium' salvo el Volkswagen ID.3, con el que comparte plataforma, y que parte en el mercado nacional desde los 36.600 euros en su acabado de serie.

Equipado con una batería de 59 kWh, este modelo cuenta con unas prestaciones eléctricas de 170 kW o hasta 204 CV que permiten una autonomía en ciclo WLTP de 428 kilómetros.

Este modelo destaca por ser una opción como segundo vehículo familiar y apto principalmente para la conducción urbana, ya que la opción de batería de menor capacidad no deslumbra en prestaciones y prácticamente solo se pueden superar los 300 kilómetros.

De igual forma, la marca 'premium' española ofrece las versiones e-boost desde 38.090 euros y la versión tope de gama 'VZ' desde 42.400 euros con una batería superior de 77 kWh que suben la autonomía a los 590 kilómetros en ciclo combinado WLTP.

Con la versión probada de 55 kWh, este Cupra Born es capaz de ofrecer una aceleración de 0 a 100 km/h en algo menos de 7 segundos, una velocidad máxima de 160 km/h y un consumo homologado de 16 kWh/100 kilómetros. Sin embargo, en una conducción por carretera de 400 kilómetros y en condiciones de frío, el consumo se ha situado casi en los 22 kWh siguendo los límites de velocidad de la DGT.

En cuanto a los tiempos de recarga, Cupra promete 100 km con 7 minutos de carga en un punto de 125 kW. En 35 minutos se puede recargar de un 5% a un 80% a una potencia de 100 kW y los tiempos se elevan a los 75 minutos para completar del 20% al 80% en un cargador de 50 kW.

INTERIOR DEPORTIVO y TECNOLÓGICO

El Cupra Born presenta unas dimensiones de 4,32 m de largo por 1,80 m de ancho y 1,57 m de alto. Su aspecto sigue la línea de diseño de los últimos modelos de la marca con una presencia y formas muy deportivas. En su frontal destacan sus dos ópticas LED y una parrilla mínima debajo de la matrícula.

Igualmente, llaman la atención sus costados 'musculados', sus llantas de aleación de 19 pulgadas de serie y su iluminación trasera de una sola línea. El Born se puede configurar hasta en cinco opciones de color en su primera terminación y como novedad ofrece el acabado 'Dark Forest', aunque este es exclusivo para la variante 'VZ'.

En su interior, destacan los asientos tipo 'bucket' de serie --con una posición más baja, ergonómica y deportiva para el conductor--, el volante achatado en la parte de abajo, dos cofres en la zona central para almacenamiento y la clásica tonalidad cobre propia de Cupra.

A nivel tecnológico se incluye un sistema de info-entretenimiento con pantalla táctil de 12,9 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, además de un cuadro de instrumentos digital Cupra Digital Cockpit personalizable que muestra información relativa a la conducción.

Las plazas traseras del Cupra Born ofrecen una buena habitabilidad, aunque el espacio con tres ocupantes en esta zona es algo justo. Además, gracias a un piso completamente plano, la plaza central es muy aprovechable, con buena altura libre al techo y unos asientos cómodos. Por su parte, el maletero presenta 385 litros, siendo no el más grande su categoría, pero con una capacidad de almacenaje óptima.