Cupra Born saldrá al mercado en el verano de 2026

BARCELONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La producción del nuevo Cupra Born, diseñado y desarrollado en Barcelona y que se fabricará en Zwickau (Alemania), comenzará en el segundo trimestre de 2026 y el lanzamiento al mercado está previsto para el verano de 2026, informa Seat este jueves en un comunicado.

El primer coche totalmente eléctrico de la marca tiene una autonomía de más de 600 kilómetros, potencias de hasta 240 kW (326 CV) e innovaciones como la iluminación Matrix LED.

Todo ello, según la compañía, "encarna el espíritu vanguardista de Cupra, combinando la electrificación con el rendimiento, la sostenibilidad con el estilo y la digitalización con la emoción".

El interior "evoluciona con una mayor calidad", especialmente gracias a los nuevos paneles de las puertas, el nuevo cuadro de instrumentos Digital Cockpit, ahora de mayor tamaño, y el volante rediseñado con controles físicos.

El nuevo Cupra Born se exhibe en el Cupra City Garage de Madrid y en Casa Seat en Barcelona.