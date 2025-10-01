Archivo - Cupra Formentor, único coche fabricado en España que está en el 'top 10' de híbridos enchufables. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cupra Formentor es el único modelo fabricado en España que se cuela entre los diez híbridos enchufables (PHEV) más vendidos en el país con 7.076 unidades en el acumulado del año, pese a su caída del 19,3% en ventas con respecto al año pasado.

El Formentor, con 589 matriculaciones en el pasado mes de septiembre (309 unidades en su edición híbrida enchufable), fue el modelo con más ventas de la compañía española perteneciente al grupo Volkswagen, por delante del Cupra León (416) o el Cupra Terramar (412), en sus respectivas motorizaciones.

SEAT DOMINA A CUPRA EN ESPAÑA

Seat, la marca hermana de Cupra, saca más de 30.000 entregas de diferencia entre enero y septiembre en el mercado español con 50.506 ventas (4.641 en septiembre, un 13,5% más en valores interanuales), un 4,8% más sobre los datos acumulados a septiembre de 2024, impulsadas por las ventas del Seat Ibiza (17.369) y del Seat Arona (16.321), primer y segundo modelo en el mercado de modelos gasolina.

Por su parte, las ventas de Cupra en España han crecido un 17,7% hasta el tercer trimestre de 2025 con 19.275 ventas registradas hasta el momento. En septiembre, la marca 'premium' de Seat logró suber un 22% sus entregas hasta totalizar 1.503 matriculaciones.

Sin embargo, en Europa, es Cupra la que ha logrado más ventas que Seat en los nueve primeros meses del año con un volumen de ventas en el conjunto de Europa de 196.614 unidades, lo que representa una fuerte progresión del 38,6% en comparación con un año antes, según los datos de la patronal ACEA hasta el mes de agosto.

Este dato positivo contrasta con el volumen de su marca hermana Seat, que recortó un 23,3% sus registros comerciales hasta el mes de agosto, y se situó a más de 50.000 coches de distancia de Cupra, al vender 145.688 unidades.

Por otro lado, los modelos eléctricos de Cupra, como el Tavascan y el Cupra Born, acumulan 1.088 y 580 coches vendidos, respectivamente en el mercado nacional.

La gama electrificada de la marca española se completa en el mercado con cuatro modelos PHEV, como Formentor, Terramar, León y León Sportstourer, que han colocado a la compañía como "la tercera marca más vendida en España en híbridos enchufables, y quinta de modelos con etiqueta Cero (BEV + PHEV)", según han detallado fuentes de la sociedad a Europa Press.

Por último, a partir del próximo 2026, Cupra lanzará al mercado un nuevo modelo urbano 100% eléctrico para seguir en su apuesta por la electrificación.