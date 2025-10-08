Cupra lanza una edición limitada del Formentor con un motor de cinco cilindros

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha anunciado el lanzamiento de una edición limitada de 4.000 unidades del Cupra Formentor VZ5, que "marca el regreso del icónico motor de cinco cilindros", informa en un comunicado este miércoles.

El coche tiene un motor TSI de cinco cilindros y 2.5 litros, que ofrece 390 CV (287 kW) y 480 Nm de par, y que "ha sido recalibrado para ofrecer una experiencia aún más emocionante".

El vicepresidente ejecutivo Comercial de la marca, Sven Schuwirth, ha explicado que el nuevo modelo "encarna la esencia de Cupra: es atrevido, poco convencional y está impulsado por la pasión".

Además, el coche estará disponible tanto con volante a la izquierda como a la derecha, "lo que abre las puertas a los entusiastas del automóvil en mercados como el Reino Unido".

Esta nueva edición introduce elementos de diseño exterior como un paragolpes delantero distintivo; un 'splitter' frontal con el logotipo VZ5 grabado; unos pasos de rueda más anchos, y un paragolpes y un difusor traseros más sofisticados que albergan las cuatro salidas de escape en disposición diagonal, con acabados en Copper