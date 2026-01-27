Cupra optimizará la seguridad vial en Europa mediante datos reales de su gama eléctrica - CUPRA

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La firma automovilística Cupra contribuirá a mejorar la seguridad vial en Europa mediante el uso de tecnologías integradas en su gama de vehículos 100% eléctricos, dentro de una iniciativa global del Grupo Volkswagen, informa en un comunicado este martes.

Gracias a los datos recopilados por los modelos Tavascan, Born y próximamente Raval, que se comercializará en marzo de este año, la marca optimizará sus asistentes de conducción basándose en situaciones de tráfico reales.

Este proyecto utiliza datos de sensores, imágenes e información procedentes de unos 40 países europeos para perfeccionar funciones de conducción automatizada, con las que los clientes podrán recibir mejoras de forma continua a través de actualizaciones de software remotas, simplificando el mantenimiento tecnológico del vehículo.

En la actualidad, los vehículos de la marca ya emplean datos anónimos para generar mapas de alta resolución que facilitan el guiado de carril en vías sin marcas visibles, y con esta iniciativa también se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la normativa de privacidad y protección de datos.

Asimismo, el sistema ofrece alertas de peligro y recomendaciones de conducción ajustadas a las condiciones meteorológicas locales, fomentando lo que la marca denomina "conocimiento colectivo".