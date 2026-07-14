Cupra pone en el mercado la versión Plus de 99 kW del Raval

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BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha puesto en el mercado la nueva versión Plus de 99 kW de potencia, el equivalente a 135 CV, del Cupra Raval, informa en un comunicado este martes.

El modelo cuenta con una batería de litio-ferrofosfato (LFP) totalmente nueva que permite alcanzar una autonomía de hasta 328 kilómetros.

La batería admite carga de 11 kW en corriente alterna (CA) y 88 kW en corriente continua (CC), que se puede cargar del 10% al 80% en alrededor de 23 minutos.

DISPONIBLE EN SEPTIEMBRE

El coche estará disponible a partir de mediados de septiembre y la marca ya admite pedidos, con un precio de partida de 29.530 euros, y con la ayuda del Plan Auto+ está disponible por 25.000 euros, precio al que se le podrán sumar los descuentos adicionales de Cupra.

La variante Plus está disponible con tres paquetes de equipamiento --Edge, Drive y Light & Sound--, además de elementos opcionales de libre configuración.