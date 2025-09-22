Cupra recibe el Premio Eficacia a la Trayectoria Publicitaria de una Marca 2025. - CUPRA

Destaca sus colaboraciones con J. A. Bayona, Rosalía o Alexia Putellas

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha recibido el Premio Eficacia a la Trayectoria Publicitaria de una Marca 2025 que entrega el Club de Jurados de la Asociación Española de Anunciantes, informa la compañía en un comunicado este lunes.

El Club de Jurados de los Premios Eficacia, compuesto por 290 profesionales, ha destacado que Cupra ha protagonizado "una de las construcciones de marca más potentes y eficaces de la historia reciente de España, partiendo desde cero".

Asimismo, ha subrayado la evolución de la automovilística al posicionarse como "una marca disruptiva, aspiracional y global, con una imagen distintiva basada en el diseño, la innovación y una actitud rebelde".

El jurado ha resaltado que Cupra "no solo ha sabido diferenciarse en un mercado automovilístico saturado, sino que también ha generado un valor económico real demostrado por el crecimiento exponencial de las ventas, el reconocimiento global y una fuerte presencia en los principales mercados europeos e internacionales".

"Este premio reconoce el poder de nuestra visión: el verdadero progreso surge al desafiar las expectativas y cuestionando lo establecido. Esa ha sido la convicción central de Cupra desde que creamos la marca en 2018, y que nos guía en cada paso", ha afirmado el Chief Brand Officer de la empresa, Ignasi Prieto.

"DESAFIANDO EL STATU QUO"

Por su parte, el director global de Marketing de Cupra, Patrick Sievers, ha apuntado que este galardón es un reconocimiento "al atrevimiento creativo y al storytelling atrevido" de la marca, y ha vinculado su consecución, textualmente, al ser provocadores, atrevidos y auténticos.

"Este premio es una fuerte motivación para seguir desafiando el status quo y superar los límites de cómo conectamos con nuestra Tribu. También refleja la pasión y el talento de nuestros equipos y partners, quienes han demostrado una vez más la fuerza de la creatividad en este país", ha añadido.

COLABORACIONES DESTACADAS

A lo largo de sus 7 años de historia, Cupra se ha posicionado como una de las firmas automovilísticas de más rápido crecimiento en Europa, en sus palabras, "creando una identidad de marca única, desarrollando un universo propio, lanzando campañas disruptivas y ganando un importante impulso".

Destacan piezas audiovisuales como la campaña 'There is no second', dirigida por el cineasta y embajador de Cupra J.A. Bayona, y colaboraciones con artistas como Rosalía o Willow Smith, y atletas como Marc-André ter Stegen y Alexia Putellas.

Asimismo, también ha impulsado alianzas con los diseñadores de joyas sostenibles MAM y los fabricantes de yates De Antonio.