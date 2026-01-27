Cupra registra el mejor resultado histórico en Europa con 249.179 ventas y un crecimiento del 35,8%

Archivo - Logo de la marca Cupra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La española Cupra registró su mejor resultado histórico en Europa tras un crecimiento de las ventas del 35,8%, hasta un total de 249.179 unidades matriculadas, según los datos publicados este martes por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA).

La marca deportiva totalizó un volumen de 48.000 unidades electrificadas (eléctricos e híbridos enchufables) en todo el año 2025, lo que supone prácticamente una quinta parte de las ventas acumuladas de la firma el pasado año (19,2%).

En contrapartida, Seat replegó sus ventas un 14,8% frente al año anterior, hasta las 189.773 entregas, con cerca del 35% de sus ventas localizadas en España.

Entre las dos marcas Seat y Cupra, las entregas de vehículos eléctricos aumentaron un 65,9% sobre 2024, al vender 48.000 unidades 100% eléctricas, permitiéndose así sellar su mejor resultado en unidades eléctricas hasta el momento.

Estos resultados de Cupra son fruto en la ofensiva de la marca española enfocada en la electrificación y en la actualización de su gama en el mercado europeo, con la llegada de los nuevos Cupra Terramar y Tavascan en versiones eléctricas, la renovación del Cupra León con las ediciones 'Hatchback' y 'Sportstourer' y las nuevas motorizaciones del Cupra Formentor, con la destacada versión 'VZ' en la edición híbrido enchufable.

A todo ello hay que añadir la llegada a los mercados europeos del nuevo vehículo urbano 100% eléctrico Raval, que llegará a los mercados en marzo de este año, tras presentarse a finales de 2025.