CyL confía en la "responsabilidad" de Renault y sindicatos para un acuerdo y pide "altura de miras"

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo - JCYL - Archivo

VALLADOLID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha expresado su confianza en la "responsabilidad" y la "altura de miras" de la dirección de Renault y de los representantes de los trabajadores para alcanzar un acuerdo social.

Estas declaraciones se han producido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que la multinacional advirtiera a los sindicatos de la posible la suspensión de la adjudicación de nuevos vehículos para sus factorías en España.

Carriedo ha asegurado que la Junta mantiene un "contacto frecuente" con ambas partes y ha destacado que Renault siempre ha mantenido un "compromiso muy claro" con el futuro y las inversiones en Castilla y León.

Así, el portavoz ha recordado que la propia empresa ha informado sobre la existencia de proyectos industriales de futuro para la comunidad con el objetivo de aportar "solvencia, estabilidad, seguridad y garantía de empleo" de cara a los próximos ejercicios.

En este sentido, el consejero ha incidido en que la viabilidad de estos planes industriales pasa, "lógicamente", por la consecución de un acuerdo social entre la empresa y el comité.

Finalmente, Carriedo ha abogado por un "acercamiento" entre las partes y ha puesto como ejemplo la trayectoria de negociación en la compañía, donde tanto trabajadores como dirección han antepuesto siempre "el interés del territorio y del empleo" ante cualquier conflicto.

Asimismo, el portavoz ha subrayado que cualquier proceso de negociación colectiva exige "generosidad" para aproximar posiciones. Carriedo ha remarcado que los trabajadores de Renault han demostrado históricamente estas cualidades para llegar a acuerdos y ha insistido en la necesidad de mirar al horizonte para ser conscientes de lo que la región "se está jugando" en este proceso.