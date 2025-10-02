Dacia es la marca más vendida entre particulares en septiembre, con una cuota de mercado del 9,9%

Archivo - Dacia, marca más vendida en el mercado de particulares - DACIA - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dacia se ha convertido en la marca más vendida en España en septiembre en el mercado a clientes particulares con 4.529 unidades comercializadas y una cuota del 9,9% en el mes, al tiempo que ha mantenido su modelo Dacia Sandero como el más vendido en el mercado general.

La marca mantiene la segunda posición en lo que va de año con 36.261 unidades y obtiene una cuota del 9,3%, aumentando sus matriculaciones un 23% respecto al mismo periodo del año pasado en el canal particular. En el mercado general, Dacia es la sexta marca más vendida, con 48.659 matriculaciones.

Sandero mantiene su liderazgo como el vehículo más vendido a particulares y también en total canal con 28.765 unidades, casi 5.000 vehículos más que el año pasado. Ya son más de 12 años consecutivos siendo el vehículo favorito de los españoles.

En el mercado general, el Dacia Sandero ha vuelto a repetir en septiembre como el modelo más vendido en España, con 3.449 matriculaciones. En todo el año, el Dacia Sandero es el modelo con más ventas al anotar 28.765 unidades, por delante del MG ZS, con 19.251 unidades y el Renault Clio, con 16.075 comercializaciones.

Este año, la marca se encuentra en una fase estratégica con varios desafíos importantes, haciendo hincapié en la electrificación de toda su gama ofreciendo más motorizaciones híbridas, dando continuidad a su estrategia de ofrecer vehículos esenciales y accesibles.