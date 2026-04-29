Dacia presenta 'ADN', su plan estratégico para reforzar su desempeño en España - DACIA

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) - Dacia ha presentado su nuevo plan estratégico a nivel nacional, denominado 'ADN', una hoja de ruta diseñada para consolidar su posición en el mercado español de cara a 2026. El anuncio tuvo lugar en las instalaciones de Retail Renault Group en la Avenida de Burgos (Madrid), dando inicio a un 'roadshow' que recorrerá 15 ciudades clave del país.

El Plan ADN articula la ambición de la marca en torno a tres grandes objetivos: aumentar la cuota de mercado, mantener un modelo de negocio diferencial y democratizar el acceso a las nuevas tecnologías. Esta estrategia se apoya en varios pilares fundamentales, entre los que destacan la ofensiva de producto, la eficiencia, la red comercial, la posventa, el valor residual y el compromiso social.

NUEVOS PRODUCTOS DACIA EN 2'26

En el ámbito de producto, Dacia apuesta por una gama renovada que incluye modelos como Spring, Sandero, Stepway y Jogger, junto con nuevas motorizaciones como la hybrid-G 150 4x4, disponible en Duster y Bigster. Además, la marca reforzará este año su presencia en el segmento C con el lanzamiento de Striker, un modelo electrificado que complementa al Bigster, así como promote un nuevo SUV del segmento A 100% eléctrico con un precio inferior a los 18.000 euros.

El desarrollo tecnológico "Made in Spain" se sitúa en el centro de esta estrategia, con innovaciones como el motor hybrid 155 y el hybrid-G 150 4x4, que combinan eficiencia energética, bajas emisiones y versatilidad. Ambas mecánicas han sido desarrolladas y producidas en factorías españolas, reforzando el papel de España como eje clave en la innovación de la marca.

En términos de eficiencia, Dacia mantiene su enfoque multienergía -eléctrico, híbrido y GLP- para ofrecer un coste total de uso competitivo. La filosofía "Design to Cost" permite reducir el peso de los vehículos hasta en 300 kilogramos frente a la competencia, lo que se traduce en menores consumos y mayor rentabilidad para el cliente.

El plan también se sustenta en una amplia red comercial compuesta por 540 puntos de venta, que garantizan cobertura en más del 90% del territorio nacional a menos de 20 minutos de distancia. A ello se suma una sólida estructura de posventa, con 11 almacenes de proximidad y entregas diarias de recambios, así como el programa Dacia Zen, que ofrece hasta siete años de garantía.

Por último, la compañía ha presentado CareMakers, un proyecto de movilidad inclusiva destinado a facilitar el acceso al empleo de personas vulnerables. Según la marca, los beneficiarios de esta iniciativa duplican sus probabilidades de obtener un contrato indefinido, consolidando así el compromiso social de Dacia dentro de su estrategia ADN.