Archivo - El Dacia Sandero lidera las ventas en España hasta septiembre, pero el Model 3 sorprende en septiembre - CARFAX - Archivo

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Dacia Sandero se mantiene como el coche más elegido entre los conductores españoles entre enero y septiembre, con 25.926 unidades matriculadas, pese a reducir sus ventas en un 9,8%, según los datos de cierre de mes publicados por las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

El modelo de Dacia encabeza así el ranking entre enero y septiembre, por delante del Seat Ibiza y el Toyota Corolla que cuentan con 22.020 y 19.257 matriculaciones, respectivamente. Así, se sigue posicionando como el modelo favorito a ser el más comercializado en el año 2026, circunstancia que lleva ocurriendo desde los últimos 13 años.

El 'top 5' de los modelos más vendidos en España entre enero y septiembre se completa con el Toyota C-HR, con 18.051 unidades (+18,9%) y con el MG ZS, que con 16.708 operaciones (-13,2%) hasta septiembre es el vehículo de origen chino más demandado.

Entre los diez más comprados del 2026 también se encuentran el Seat Arona, con 16.406 registros (+0,5%) en sexto lugar; el Peugeot 208, con 16.327 apuntes (+4,8%); el Toyota Yaris Cross, con 15.738 ventas (+9,5%); el Peugeot 2008, con 15.289 anotaciones (+15,2%); y el Hyundai Tucson, que con 14.406 unidades (-7%) cierra la lista.

EL TESLA MODEL 3, LÍDER EN SEPTIEMBRE

En el mes de septiembre, el liderazgo correspondió al Tesla Model 3, que registró 2.528 matriculaciones, casi un tercio mas de ventas que hace un año (+28%) situándose por delante del Seat Ibiza y el Dacia Sandero.

Es la primera vez en que un modelo eléctrico supera en ventas a los tradicionales de combustión en el mercado español como son en el mercado nacional el Ibiza y el Sandero.

Pero la llegada del Plan Auto+ y que el modelo de la marca norteamericana es uno de los eléctricos del mercado en relación calidad-precio (hasta 550 km de autonomía homologada y con un precio 36.000 euros antes de ayudas) han hecho que la demanda por éste modelo haya aumentado. No obstante, hay que tener en cuenta también que Tesla generalmente acumula sus pedidos al cierre de los trimestre.

El Seat Ibiza ocupó la segunda posición mensual, con 2.183 unidades (+23,6%), mientras que el Dacia Sandero fue tercero, con 2.157 matriculaciones (un 37% menos que hace un año). A continuación se situaron el Toyota Corolla, con 2.138 unidades (+33%), y su 'hermano' C-HR, con 2.121 ejemplares (+18,9%).

El 'top 10' de septiembre lo completaron el Toyota Yaris Cross, con 1.720 unidades (+23,2%); el Renault Captur, con 1.488 entregas (+3,9%); el Opel Corsa, con 1.414 ventas (+42,6%); el Seat Arona, con 1.413 disposiciones (+2,6%); y el MG ZS, con 1.399 matriculaciones (-5,2%).