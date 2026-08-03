El Dacia Sandero repite como modelo más vendido en España en julio, con 3.192 matriculaciones

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MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Dacia Sandero ha vuelto a hacerse en julio con el liderato de automóviles más vendidos, con 3.192 unidades matriculadas en el séptimo mes del año, un 1,5% más, según los datos publicados este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

Además, el modelo del Grupo Renault apunta a revalidar el título de coche más comprado en el año, registro que ostenta desde los últimos 12 años en España, tras sumar 21.732 comercializaciones hasta julio. Pese a suponer un 6,2% menos de registros, el popular turismo se sitúa muy por delante de los siguientes más vendidos.

En la segunda posición se ha situado el Seat Ibiza, que ha sumado 18.307 matriculaciones en el intervalo enero-julio, con un fuerte avance del 27% sobre sus cifras de hace un año. Este incremento se ha apoya fundamentalmente en el fuerte rendimiento del modelo en el último mes con 2.521 registros, lo que se traduce en un 16,9% más que hace un año.

En tercer lugar se ha posicionado el Toyota C-HR (con 2.111 registros y un aumento del 54,7%), y en cuarta el Peugeot 208, que ha totalizado 2.076 operaciones en julio (un 8% más).

Por su parte, el Toyota Yaris Cross cierra el 'top 5' del mes con 2.005 matriculaciones, un 2,5% de anotaciones con respecto a julio del año pasado.

Toyota logra situar hasta tres modelos en el 'top 10', con el Corolla en sexta posición del ranking. En concreto, ha sumado 1.978 matriculaciones, apenas 20 registros más que el séptimo turismo en la tabla, el MG ZS, que suma 1.958 matriculaciones.

Completan el 'top 10' de julio el Nissan Qashqai (1.859 comercializaciones), el Kia Sportage con 1.704 matriculaciones y el Seat Arona, en décimo puesto, con 1.678 unidades.

En el acumulado del año, el 'top 5' lo conforman, además del Dacia Sandero y el Seat Ibiza, el Toyota Corolla y el Toyota C-HR, junto al Peugeot 208. A continuación, entre los diez modelos más vendidos del año se encuentran el MG ZS, el Seat Arona, el Peugeot 2008, el Toyota Yaris Cross y el Hyundai Tucson.