Dacia trae mejoras de motor y equipamiento en su nuevo Jogger para 2026, disponible desde 18.940 euros

Dacia Jogger - DACIA

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dacia ha introducido mejoras en equipamiento y potencia a su modelo Jogger, que se encuentra ya disponible para realizar pedidos desde 18.940 euros, con condiciones especiales durante este mes de diciembre para celebrar este lanzamiento en su red de concesionarios.

El nuevo Jogger estrena una nueva gama de motores eficientes y más potentes, con una nueva oferta bicarburación gasolina/GLP Eco-G 120, con una autonomía total de hasta 1.480 kilómetros, y la motorización hybrid 155, la oferta 'Made In Spain' de la gama, con motor fabricado en Valladolid y caja de cambios en Sevilla.

El Jogger hybrid 155, la oferta 'Made In Spain' que cuenta con etiqueta ECO, ya se puede reservar desde 24.550 euros en el acabado Expression. El nuevo motor hybrid 155, presentado por primera vez en Bigster, sustituye al hybrid 140.

Este motor (155 CV, 170 Nm de par), combinado con una caja automática electrificada, garantiza "una conducción placentera para el día a día y una eficiencia notable", con una reducción del 10% de las emisiones y del consumo respecto al anterior motor hybrid 140 de Jogger. En ciudad, hasta el 80% del tiempo de conducción se realiza en modo totalmente eléctrico. Además, el arranque se realiza sistemáticamente en modo 100% eléctrico.

Además, el nuevo Jogger hybrid 155 ofrece más potencia (15 CV) y más equipamiento a sus clientes, por un precio 500 euros inferior respecto a la motorización de la generación anterior (hybrid 140).

Por otro lado, la gama Dacia recibe un nuevo motor bicarburación gasolina/GLP más potente (120 CV frente a los 100 CV anteriores), en el nuevo Jogger Eco-G 120, que cuenta con la etiqueta ECO otorgada por la DGT, y estará disponible en el primer trimestre de 2026, desde el nivel de acabado Essential. Este nuevo motor combina, por primera vez, todas las ventajas del GLP con las de una caja automática. Así pues, una transmisión de doble embrague de 6 velocidades, suave y de gran respuesta, estará disponible en el acabado Extreme.

Para que los clientes puedan disfrutar de las ventajas del GLP durante más tiempo, Dacia ha aumentado la capacidad del depósito de GLP (48,8 litros en lugar de 40). Esto incrementa la autonomía en modo GLP en un 20% y la autonomía total (GLP + gasolina) alcanza los 1.480 kilómetros.

NUEVO VOLANTE MÁS ERGONÓMICO

Además de estas mejoras, el nuevo Jogger ofrece nuevas características para optimizar la experiencia a bordo, como el nuevo volante, ahora más ergonómico. El nuevo mando E-Shifter, disponible en los motores hybrid 155 y Eco-G 120 EDC, junto con las levas de cambio detrás del volante (disponibles únicamente en Eco-G 120 con caja automática), mejoran aún más el confort de conducción.

Asimismo, el habitáculo de Jogger incorpora un nuevo sistema multimedia (nuevo Media Display) con una pantalla central de 10" y navegación conectada en opción (nuevo Media Nav Live). El acabado Extreme incluye un cargador por inducción para smartphones. Para una experiencia completa y óptima, el cuadro de instrumentos digital de 7" presenta una interfaz con nuevo diseño.

Finalmente, el nuevo Jogger incorpora nuevas ayudas a la conducción para cumplir con las últimas normativas europeas de seguridad como frenada de emergencia asistida (urbana/periurbana con detección de vehículos, peatones, ciclistas y motos) y una advertencia de vigilancia del conductor.

"Con una propuesta única en el mercado, Jogger fue en 2024 el vehículo del segmento C, excluyendo los SUV, más vendido a particulares en España. Dacia pretende continuar esta historia de éxito gracias a las importantes mejoras introducidas en este modelo, que refuerzan aún más su posicionamiento 'value for money'", ha subrayado la firma.