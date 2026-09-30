Daniel Pérez, CEO de Zunder, nombrado presidente de la Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida

Daniel Pérez, CEO de Zunder, nuevo presidente de la Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU) - AORU

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU) ha anunciado que el actual consejero delegado de Zunder, Daniel Pérez, asume la presidencia de la organización durante los próximos seis meses "para terminar de afianzar el liderazgo del sector".

AORU inicia esta nueva etapa tras su incorporación a los grupos de trabajo del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) y del Plan Auto 2030, dos de los principales foros donde se está diseñando el marco regulatorio y de incentivos para la transición hacia la movilidad eléctrica en España.

"Agradezco a mis antecesores el esfuerzo de impulsar la asociación, y asumo con responsabilidad esta nueva etapa con el compromiso de trabajar en la defensa de los intereses de las empresas que promovemos la movilidad eléctrica con el despliegue de infraestructuras ultrarrápidas, modernas y eficientes en las calles y carreteras de España", ha expresado Pérez.

Uno de los retos a los que se enfrenta la asociación es la necesidad urgente de poner fin a la fragmentación administrativa y la opacidad de las distribuidoras eléctricas, que mantienen paralizado un gran porcentaje de los puntos de recarga ultrarrápida ya instalados en España, como ha confirmado recientemente la CNMC.

En este sentido, el nuevo presidente de AORU ha trasladado que su prioridad será revertir esta situación para beneficio de empresas y usuarios, estableciendo plazos máximos y vinculantes para las distribuidoras, y respaldados por un régimen sancionador real.

Otro de los pilares de la nueva presidencia es impulsar la electrificación del parque automovilístico en España, en clara desventaja frente a mercados vecinos como el francés o el portugués, que ya superan el 35% de cuota de ventas de vehículo eléctrico puro, mientras que en España apenas se supera el 10%.

"Se necesita trabajar en medidas que apoyen esta renovación del parque mediante iniciativas como la fiscalidad del vehículo y, muy en particular, en la del vehículo de empresa, que sigue sin priorizar la opción eléctrica frente a alternativas contaminantes", ha argumentado la asociación.