El Denza Z9 GT de BYD debutará en España con carga 'flash charging' de 1.500 kW

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Denza, la marca 'premium' de BYD, debutará en Europa con el Z9 GT, el modelo 100% eléctrico de alta gama de la 'joint venture' entre BYD y Mercedes-Benz, que introducirá en el mercado europeo la tecnología de carga 'flash charging' y que estará disponible en España.

Dicha tecnología, con hasta 1.500 kW de potencia de carga, permite pasar del 10% al 70% de carga en solo 5 minutos, del 10% al 97% en apenas 9 minutos, y del 20% al 97% en 12 minutos, incluso a -30ºC.

Para alcanzar este potencial, aprovechará la última generación de estaciones de carga propias de BYD, capaces de ofrecer hasta 1.500 kW de potencia de carga a través de un único conector, y la segunda generación de la 'blade battery' de la compañía.

En China, BYD ya ha instalado miles de estaciones de carga ultrarrápida, comprometiéndose ahora a hacer un despliegue global de esta tecnología que incluirá una primera ola de 'flash charger' en Europa.

Recientemente, en una entrevista con Europa Press, el consejero delegado de BYD España y Portugal, Alberto de Aza, confirmó que en 2025 llegarán a España los 'supercargadores' con hasta 1.000 kW de potencia, capaces de completar 400 kilómetros de autonomía en 5 minutos y que se han desarrollado específicamente para la puesta de largo de la marca Denza en el mercado nacional.

La incorporación de la tecnología de carga superrápida permitirá que el Z9 GT se convierta en una referencia tecnológica, especialmente cuando se combina con la autonomía que ofrece su 'blade battery' de 122 kWh, que le permite alcanzar hasta 800 kilómetros en la versión de tracción trasera.

"Con un diseño pensado para los gustos europeos y una construcción basada en la e3 platform desarrollada específicamente para Denza, este gran turismo ya representa una propuesta única para los clientes del segmento premium", ha destacado la firma.

DE 0 A 100 KM/H EN MENOS DE 3 SEGUNDOS

Entre las características técnicas del vehículo destaca que la versión totalmente eléctrica con tres motores roza los 960 CV, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 3 segundos. En cuanto a las medidas, esta berlina premium llega a 5,18 metros de largo, 1,99 m de ancho y 1,5 m de alto.

En el interior, el Z9GT será el primer vehículo en Europa en ofrecer una experiencia de sonido similar a la de una ópera, gracias a una colaboración con el especialista francés en audio Devialet. El sistema utiliza una configuración de altavoces diseñada a medida, junto con la tecnología de audio inmersivo Dolby Atmos, que distribuye los sonidos con precisión alrededor del habitáculo, ofreciendo mayor nivel de detalle, claridad y separación del sonido.

"El lanzamiento del Denza Z9 GT en Europa marca un hito muy importante para nuestra marca. El Z9 GT representa el verdadero espíritu de Denza: un lugar donde la tecnología avanzada, el diseño elegante y la conducción emocional se unen", ha resaltado la vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li.